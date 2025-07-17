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Çene yapısındaki bozukluk solunum problemlerine neden olabiliyor

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2025 10:48

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Diker, çene yapısındaki bozuklukların yalnızca estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini etkileyen ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Çene yapısındaki bozukluk solunum problemlerine neden olabiliyor

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Diker, ortognatik cerrahinin, alt ve üst çene kemiklerinin yeniden konumlandırılmasıyla yapılan düzeltme ameliyatı olduğunu, yöntemin hem fonksiyonel hem de estetik kazanımlar sağladığını ifade etti.

Diker, birçok hastanın çene problemleriyle ilgili olarak yalnızca dış görünüş kaygısıyla hekime başvurduğunu ancak altta yatan sağlık sorunlarının da sıkça gözlemlendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Çene yapısındaki bozukluklar, çiğneme fonksiyonunun bozulmasına, konuşma problemlerine, temporomandibular eklem (çene eklemi) rahatsızlıklarına ve hatta uyku apnesi gibi solunum problemlerine neden olabiliyor. Ortognatik cerrahi ile sadece görünüm değil, bu fonksiyonlar da iyileştiriliyor. Çene yapısındaki bozukluklar sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini etkileyen ciddi sağlık problemlerine yol açabilir."

Ortognatik cerrahinin genellikle ortodontik tedaviyle birlikte planlandığını kaydeden Diker, tedavi sürecinin hastaya özel oluşturulduğunu, ameliyat öncesi ve sonrası dönemin multidisipliner bir ekip tarafından takip edildiğini anlattı.

Diker, "Ortognatik cerrahiye karar vermeden önce hastanın ortodontik değerlendirmesi yapılır. Ameliyat öncesi dişlerin uygun konuma getirilmesi gerekir. Cerrahi sonrası ise ortodontik tedavi devam eder ve bu süreç 1-2 yılı bulabilir. Ameliyat sonrası ilk bir hafta içinde şişlik ve konuşma zorluğu olabilir. Ortalama 2-3 haftalık süreçte hastalar normal günlük yaşamlarına dönebiliyor." ifadelerini kullandı.

Ortognatik cerrahinin özellikle genç yaş grubunda yaygınlaştığının altını çizen Diker, şunları kaydetti:

"Ameliyat sonrası hastaların yüz estetiğinde çarpıcı değişiklikler yaşanıyor. Hastalarımızın birçoğu, öz güven artışı yaşıyor. Alt çenenin çok ileride ya da çok geride olması gibi durumlar yüzde ciddi estetik deformiteler yaratır. Ameliyat sonrası simetrik ve dengeli bir yüz görünümü elde etmek mümkün."

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