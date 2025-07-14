Medipol Sağlık Grubundan kalp hastalıklarında "ilaç kaplı balon" uyarısı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastalar, internette okudukları veya çevreden duydukları bilgilerle polikliniklere geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boztosun, hastaların "Hocam yeni bir yöntem çıkmış, ilaçlı balonla damarlarımı açar mısınız?" talebini sıkça dile getirdiğini ancak bu popülerliğin aksine, yöntemin yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi olduğunu belirtti.

Boztosun, "İlaç kaplı balonlar her hastaya ve her damara uygun değildir. Tedavide kritik olan, hastanın ne istediği değil, damarın neye ihtiyaç duyduğudur. Tedavi süreci hastanın ısrarıyla değil, tıbbi gereklilikle şekillenir. Bir darlık gördüğümüzde önce standart bir balonla damarı genişletiriz. Eğer damar beklendiği gibi açılır ve kan akımı sağlanırsa, o zaman ilaç kaplı balonla işlemi tamamlayabiliriz. Ancak damarda esnekliğe bağlı bir geri çekilme, yani 'recoil' dediğimiz durum yaşanırsa, damarın açık kalması için stent takmak şarttır. Burada amaç kozmetik bir işlem değil, hayat kurtarmaktır." açıklamasında bulundu.

- "Stent tedavisi hala önemli bir seçenek, hastaların bu yöntemden kaçınmaması gerekiyor"

Prof. Dr. Boztosun, stent tedavisinin hala önemli bir seçenek olduğunu ve hastaların bu yöntemden kaçınmaması gerektiğini vurguladı.

İlaç kaplı balona şartlanıp stentten kaçınmanın doğru olmadığını kaydeden Boztosun, "Gerekli durumlarda stent hayat kurtarır. Hastalarımızın sorması gereken soru 'Ben ne istiyorum?' değil, 'Benim damarımın ihtiyacı ne?' olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Boztosun, ilaç kaplı balonların özellikle belirli durumlarda değerli bir seçenek olduğunu aktararak, "Eğer damar çok uç bir noktadaysa, yan damar söz konusuysa ya da hastanın ileride bypass olma ihtimalini korumak istiyorsak ilaç kaplı balon yöntemini ön plana çıkarırız. Ancak, her vakada olduğu gibi burada da karar kişiye özeldir. Hekiminize güvenin ve onun belirlediği tedavi protokolüne sadık kalın. Sizin için en doğru tedavi, popüler olan değil, size en uygun olandır." değerlendirmesinde bulundu.

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