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ABD'nin Arizona eyaletinde akciğer vebası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma Tarihi: 13.07.2025 16:42

Arizona'nın Coconino bölgesinde 2007'den bu yana ilk kez bu hastalık nedeniyle ölüm meydana geldi.

ABD’nin Arizona eyaletinde akciğer vebası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletinin Coconino bölgesinde 2007'den bu yana ilk kez bir kişinin akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Coconino bölgesinin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2007'den bu yana ilk kez bir bölge sakininin, akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybettiği ancak bu kişiye ilişkin detaylı bilgilerin paylaşılmayacağı belirtildi.

"Pnömonik veba" olarak da bilinen akciğer vebası, vebanın en öldürücü ve en az görülen türü olarak biliniyor.

Hastalık, dağ faresi gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen veba bakterisi "yersinia pestis"in akciğere tutunarak zatürreye sebep olmasıyla gelişiyor.

Akciğer vebası, solunum yoluyla etrafa yayılan damlacıklarla insandan insana bulaşıyor.

Bu hastalık, 1346 ile 1353 yılları arasında milyonlarca can kaybına neden olmuş, salgının kaynağına dair çeşitli teoriler ortaya atılsa da kesin bir sonuca varılamamıştı.

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Arizona ABD Arizona eyalet Coconino dağ faresi Pnömonik veba

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