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Gaziantep'te böbrek yetmezliği olan kadına, eşinden alınan organ nakledildi

Yayınlanma Tarihi: 11.07.2025 10:58

Gaziantep'te böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan kadına, eşinin bağışladığı organ nakledildi.

Gaziantep’te böbrek yetmezliği olan kadına, eşinden alınan organ nakledildi

Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 yıldır ağrı şikayeti olan Hamide Yıldız'a, böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Ardından nefroloji uzmanı Dr. Şayeste Akkan Eren tarafından hastanın tedavi ve nakil süreci başlatıldı.

Hipertansiyon hastası, 5 çocuk annesi kadına uygun böbrek aranırken, eşi Yaşar Yıldız böbreğini bağışlama kararı aldı.

Sonuçların uyumlu çıkması üzerine 3 Temmuz'da Doç. Dr. Ercan Korkut ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon, Gaziantep Şehir Hastanesindeki 7. böbrek nakli oldu.

Uzman hekimler, cerrahlar ve sağlık çalışanlarının koordinasyonuyla yapılan operasyon sonrası, hem alıcının hem de vericinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, operasyonun başarısında, hasta yakınlarının desteği kadar nefroloji, organ nakil, anestezi ve multidisipliner sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının büyük rol oynadığını vurguladı.

Türkçüoğlu, organ bağışının önemine dikkati çekerek, bağış çağrısında bulundu.

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Gaziantep Şehir Hastanesinde Gaziantep Şehir Hastanesinde

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