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Otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardı

Yayınlanma Tarihi: 09.07.2025 10:28

Isparta'da seyir halindeki halk otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardı

Isparta'da annesiyle halk otobüsünde yolculuk yapan 2 yaşındaki çocuk, yediği cipsin boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorluk yaşadı.
Durumu fark eden otobüs şoförü Yaşar Dönertaş, aracı güvenli bir şekilde durdurup çocuğa müdahale etti.

Dönertaş'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla solunum yolu açılan çocuk, tekrar nefes almaya başladı. Yaşar Dönertaş, gazetecilere, daha önce eşinin de hayatını aynı yöntemle kurtardığını belirtti.

Dönertaş, "Boğazına cips kaçtığını duyunca aynadan kontrol ettim. Çocuğun başında birkaç kişi vardı ama kimse müdahale edemedi. Aracı sağa çektim ve müdahale ettim. Çok şükür çocuk kurtuldu." dedi.

Tekniği iş güvenliği eğitimlerinde öğrendiğini söyleyen Dönertaş, Heimlich manevrasının herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, nefes almakta zorluk çeken çocuğa yolcuların müdahale etmeye çalışması ve Dönertaş'ın otobüsü durdurarak yardıma gittiği anlar yer alıyor.

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Isparta Heimlich manevra Heimlich Manevrası

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