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Anasayfa Sağlık Bilecik'te çıkan orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilendi

Bilecik'te çıkan orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma Tarihi: 04.07.2025 10:35

Vücutlarında yanıklar oluşan iki kişinin ise tedavisi sürüyor.

Bilecik’te çıkan orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilendi

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında 106 kişinin dumandan etkilendiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dumandan etkilenen 106 kişiden 28'inin tedavilerinin kentteki hastanelerde gerçekleştirildiği, 78'ine ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Osmaneli'ndeki yangında vücudunda yanıklar oluşan bir kişinin Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği, Vezirhan'daki yangında da bir kişinin cildinde yanıklar oluştuğu, onun tedavisinin ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü aktarıldı.

Dumandan etkilenenlerin 64'ünün kamu ve sivil toplum kuruluşu personeli, 44'ünün ise sivil olduğuna değinilen açıklamada, yangınlarda 36 ekibe bağlı 111 sağlık personeli ile 18 aracın görev yaptığı duyuruldu.

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Bilecik Osmaneli Gölpazarı

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