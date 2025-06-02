Yeni nesil "osseointegrasyon" proteziyle doğal yürüyüş mümkün hale gelebiliyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, klasik soket protezlerin yol açtığı ağrı, yara ve yürüme zorluklarına alternatif sunan osseointegrasyon yöntemi, amputasyon hastalarına umut veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Adnan Kara, Türkiye'de yeni nesil osseointegrasyon protezini ekipleriyle uygulayan ilk merkez olduklarını kaydetti.

Yöntemle hastaların kendi bacaklarıyla yürüme hissine kavuştuğunu vurgulayan Kara, "Bu yöntemde, kemiğe yerleştirilen implant sayesinde yük doğrudan kemiğe aktarıldığından, çok daha doğal ve konforlu bir yürüyüş mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Kara, yöntemin dünyada sayılı merkezlerde uygulandığına işaret ederek, "Bu işlem sadece ortopedik cerrahla değil, fizik tedavi uzmanı, anestezi hekimi ve deneyimli fizyoterapistlerden oluşan bir ekiple mümkün. Multidisipliner bir yaklaşımla başarılı sonuçlar alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yöntemin en çok daha önce soket protez kullanmış ancak çeşitli sorunlar yaşamış genç ve aktif hastalara önerildiğini belirten Kara, ciltte yara oluşumu, yürüyüş sırasında ağrı, uyumsuzluk nedeniyle erken yorulma gibi sorunlarla gelen hastalarda, oldukça etkili olduğunu aktardı.

Kara, "Klasik protezlerle sadece birkaç dakika yürüyebilen hastalar, bu yeni sistemle hayatlarına tekrar karışabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yöntemle hastalar bir yıl içerisinde bastıkları zeminin kum, çakıl ya da düz olup olmadığını ayırt edebildiğine dikkati çeken Kara, "Hislerin kemiğe iletildiği veriler sayesinde vücut o bacağı kendi uzvu gibi hissediyor. Bu da hastanın yürüyüşünü ve psikolojisini büyük ölçüde olumlu etkiliyor." bilgisini verdi.

Kara, yöntemin, uyluk, kaval kemiği, dizüstü ve dizaltı gibi bölgelerin yanı sıra üst kol amputasyonlarında da başarıyla uygulandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu protezlerde yalnızca dış parçalar zamanla değiştiriliyor. Suya dayanıklı modeller sayesinde hastalar denize bile girebiliyor. Günlük hayatlarına yakın bir yaşama dönüş mümkün oluyor. Bize başvuran hastalar arasında sadece 10 dakika yürüyebilenler var. Bu kişiler için tek seçenek artık tekerlekli sandalye değil. Osseointegrasyon sayesinde yeniden işlerine, sosyal hayatlarına ve hayallerine dönebiliyor."

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