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Çin'de Kovid-19 vakaları mevsimsel olarak artıyor

Yayınlanma Tarihi: 26.05.2025 11:20

Çin'de Kovid-19 vakaları mevsimsel olarak artarken yeni dalganın bu ay içinde zirve noktasına ulaşacağı ve hazirandan itibaren düşüşe geçeceği öngörülüyor.

Çin’de Kovid-19 vakaları mevsimsel olarak artıyor

The Paper'ın haberine göre, ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından Cong Nanşan, ülkenin güneyindeki Guangcou şehrinde katıldığı bir toplantıda, Kovid-19 vakalarının bahar aylarında dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Çin'de de yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Yeni Kovid-19 dalgasında vaka sayılarının mart ile mayıs aylarında arttığı, mayısta tepe noktasına ulaşması beklenen vakaların hazirandan itibaren azalma eğilimine girmesinin beklendiği ifade etti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 8 Mayıs'ta yayınladığı raporda, 31 Mart ile 4 Mayıs tarihleri arasında soğuk algınlığı ve solunum rahatsızlığı şikayetleri ile hastane ve kliniklere başvuran hastalara yapılan testlerde Kovid-19 tespit edilenlerin oranının yüzde 7,5'ten yüzde 16,2'ye kadar çıktığı bildirilmişti.

Nisan ayında ülke genelinde 168 bin 508 vakanın teşhis edildiği belirtilen raporda, bunların yüzde 5'inden alınan numuneler üzerine yapılan incelemelerde vakaların tümünün Omicron varyantı ve onun XDV türevlerinden kaynaklandığı kaydedilmişti.

Vakaların yeni bir büyük salgına yol açacak düzey olmadığına işaret eden uzmanlar, yurttaşlara bireysel koruyucu önlemler almalarını, semptom gösteren yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan kişilerin tedavi için hastanelere başvurmalarını öneriyor.

İlk vakaların 2019 sonunda Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktığı Kovid-19 salgını tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişinin ölümüne yol açmış, aylarca süren karantina ve salgın kontrol tedbirleri dünya genelinde ekonomik etkinlikleri ve sosyal hayatı olumsuz etkilemişti.

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Guangcou Vuhan The Paper Cong Nanşan Çin Omicron

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