Ergoterapi ile engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek mümkün

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akarsu, engelli bireylerin bağımsızlıklarını kazanabilmesi, günlük aktivitelerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için ergoterapinin büyük öneme sahip olduğunu aktardı.

Terapinin amacının, bireylerin daha bağımsız olabilmesini sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve kişi-çevre uyumunu artırmak olduğuna değinen Akarsu, "Bireylerin katılım göstermek istediği aktiviteler yaşlarına, sosyokültürel durumlarına, ilgilerine veya becerilerine göre değişim gösterebilir. Bireylerin uyumlu aktiviteleriyle buluşmasını sağlamak, rollerini sağlıklı olarak sürdürebilmelerine fırsat tanır." ifadelerini kullandı.

Akarsu, ergoterapi yaklaşımlarının da farklı engel türlerine göre değişiklik gösterdiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Farklı alanlarda dezavantajı olan bireylerin farklı terapi yaklaşımlarına ihtiyaçlarını bulunuyor. Ergoterapi değerlendirmesinde bireyin güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken yönleri ele alınır. İhtiyaca göre, duyu bütünleme terapisi, bilişsel, motor, psikososyal içerikte programlar uygulanır."

- "Aileler terapi sürecine aktif olarak katılmalı"

Ergoterapi sürecinde bireyselleştirilmiş yaklaşımların büyük önem taşıdığına işaret eden Akarsu, her engelli bireyin ihtiyaçlarının farklı olduğunu, özellikle çocuklar için ergoterapiye erken yaşlarda başlamanın, gelişimsel gecikmelerin önlenmesinde etkili olabileceğini anlattı.

Akarsu, terapilerin çocukların eğitim hayatına katkı sağladığını ve onlara sosyal beceriler kazandırdığına dikkati çekerek, ailelerin terapi sürecine aktif katılımının gelişimi hızlandıran en önemli unsurlardan olduğunu ifade etti.

Ergoterapinin, engeli olan bireylerin kendi potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olduğunu vurgulayan Akarsu, şunları kaydetti:

"Onları sadece terapötik süreçlerde değil, toplum içinde de daha görünür ve aktif kılmaya yönelik çalışırız. Ergoterapi alanında gelecekte yapılacak araştırmalar da daha etkili tedavi yöntemlerinin ve yeni teknolojilerin gelişmesine olanak sağlayacak. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ergoterapi de daha yenilikçi ve kişiye özel hale gelmekte. Robotik terapi sistemleri, sanal gerçeklik uygulamaları gibi teknolojilerin terapilere entegre edilmesi, engeli olan bireylerin tedavi sürecini daha verimli kılmakta."

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