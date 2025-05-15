İzmir’de sağlıkçılar afetlerde de can kurtarmak için arama kurtarma ekibi kurdu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, güvenlik görevlisi ve yardımcı sağlık personeli 33 sağlık çalışanı, AFAD İzmir İl Müdürlüğü'nde 2 hafta teorik ve uygulamalı arama ve kurtarma eğitimi aldı.

Enkazlarda kesici aletleri kullanmak başta olmak üzere arama, kurtarma, ilk yardım konusunda zorlu eğitimlerden geçen gönüllüler, AFAD'ın akreditasyon sınavında da başarılı oldu.

Mesailerinde hastaların sağlığı için mücadele eden çalışanlar, afet zamanlarında AFAD'ın vereceği görevlerde hayat kurtarmak için çabalayacak.

- "Enkazdayken bir hayat kurtarmak ya da birinin ümitlerine destek vermek çok güzel bir duygu"

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Bülent Çalık, AA muhabirine ekibin hem İzmir'de hem de Türkiye'de yaşanabilecek afetlere müdahale etmek için kurulduğunu söyledi.

Ekibin diğer hastanelere de örnek olmasını dileyen Çalık, "Artık ülkemizin herhangi bir noktasında bir afet olması durumunda oraya gidip müdahale edebilecek donanıma sahibiz." dedi.

Ekibin sorumlusu Ebe Gülhanım Karanfil de hastanede doğum salonunda görev yaptığını, arama ve kurtarma ekibinde görev aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Ekipteki bazı arkadaşlarıyla 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerde farklı kentlerde sağlık personeli olarak görev aldıklarını kaydeden Karanfil, "Hepimiz sağlıkçıyız. Eğitim zordu, istekli olmazsanız başarmanız zor. Canla, başla, gayretle yaptık ve başardık." ifadelerini kullandı.

Tıbbi sekreter Emine Girgin ise deprem bölgesinde arama ve kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli işler yaptığına şahit olduğunu dile getirerek, "Depremde Hatay'a gittim. Oradaki insanları gördükçe onların yaralarına dokunmak bana kendimi iyi hissettirdi. Daha sonra arama ve kurtarma ekibine girmeye karar verdim." diye konuştu.

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