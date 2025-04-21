Omuz sıkışma sendromu tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ertoğrul, omuz sıkışma sendromuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ertoğrul, omuzda yaşanan ağrıların, pek çok kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebildiğine dikkati çekerek, çoğu vakada sorunun cerrahi müdahale olmadan tedavi edebileceğini aktardı.

Omuz sıkışma sendromunun genellikle 40 yaş ve üzerindeki hastalarda görüldüğünü belirten Ertoğrul, "Bu hastalık, baş üstü aktivite gerektiren sporlar ve mesleklerle ilgilenen kişilerde daha yaygındır. Hastalar gece ağrıları, omuzda ağrı, kıyafet giyerken zorluk gibi şikayetlerle bize başvururlar." ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde genellikle cerrahi müdahale yapılmadığını anlatan Ertoğrul, hastaların çoğunun tedavi edilmediği için iyileşmediğini vurguladı.

Ertoğrul, tedavi için antienflamatuar ilaçlar kullanıldığını, fizik tedavi ve gerekirse steroid enjeksiyonlarının uygulandığını belirtti.

"İlk aşamada ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulanıyoruz"

Omuz sıkışma sendromunun sebepleri arasında tendon ödemi, kas iltihaplanması ve kemik eğriliği yer aldığını kaydeden Ertoğrul, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tedavi için ilk aşamada ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulanıyoruz. Eğer hastalık ilerlemezse, tedaviyle başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Tedaviye yanıt alınamadığı takdirde, son çare olarak artroskopik kapalı cerrahi müdahaleyle sıkışıklık ve ödemli dokuları temizliyoruz."

Profesyonel sporcularda daha hızlı bir tedavi süreci gerektiğine işaret eden Ertoğrul, steroid enjeksiyonlarının erken dönemde ön plana alındığını ve fizik tedaviyle desteklendiğini kaydetti.

Ertoğrul, "Sporcuların hızlı bir şekilde geri dönmesi için bu yöntemler etkili olabilir. Ancak tedavi edilmediğinde ilerleyen aşamalarda kas yırtıkları gibi daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Omuz sıkışma sendromu, erken dönemde tedavi edilmezse, uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

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