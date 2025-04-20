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Anasayfa Sağlık Rektör Özkan, Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası Cihan Topal ile buluştu

Rektör Özkan, Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası Cihan Topal ile buluştu

Yayınlanma Tarihi: 21.04.2025 02:01

Yıllar önce sadece bir ameliyat değil umut inşa etmiştik. Bugün o umutla çocuklarının elini tutuyor, sevdiklerine sarılıyor.

Rektör Özkan, Türkiye’nin ilk çift kol nakilli hastası Cihan Topal ile buluştu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 15 yıl önce Türkiye'de ilk kez çift kol nakli yaptıkları Cihan Topal ile bir araya geldi.

Özkan, çift kol nakli ile hayata tutunan Topal'ı makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 yıl önce, Türkiye'nin ilk çift kol naklini gerçekleştirdikleri Cihan Topal'ı misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Özkan, "Yıllar önce sadece bir ameliyat değil bir umut inşa etmiştik. Bugün o umutla çocuklarının elini tutuyor, sevdiklerine sarılıyor. 15 yıl. Ve her anı, hayatla yeniden bağ kurmanın kanıtı." paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Özkan, "Lütfen organ bağışı konusunda duyarlı olalım. Her bağış, yeni bir hikayenin başlangıcıdır." diyerek organ bağışı çağrısı yaptı.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Akdeniz Üniversitesi Cihan Topal Türkiye Özlenen Özkan

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