Antalya'da aynı hastanede doğan üçüzler etkinlikte buluştu
Yayınlanma Tarihi: 21.04.2025 02:01
Antalya'da, aynı hastanede dünyaya gelen çok sayıda üçüz, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üçüzler Buluşuyor" etkinliğine kentte 15 yıldır sağlık hizmeti sunan Vitale Hastanesi'nde
doğan üçüzler, aileleri ile doktorlar katıldı. Çocuklar, tiyatro gösterisi izledi, maskotlarla eğlendi, yüzlerini boyayarak eğlenceli zaman geçirdi.
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