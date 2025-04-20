Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık Antalya'da aynı hastanede doğan üçüzler etkinlikte buluştu

Antalya'da aynı hastanede doğan üçüzler etkinlikte buluştu

Yayınlanma Tarihi: 21.04.2025 02:01

Antalya'da, aynı hastanede dünyaya gelen çok sayıda üçüz, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Antalya’da aynı hastanede doğan üçüzler etkinlikte buluştu
Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üçüzler Buluşuyor" etkinliğine kentte 15 yıldır sağlık hizmeti sunan Vitale Hastanesi'nde
doğan üçüzler, aileleri ile doktorlar katıldı. Çocuklar, tiyatro gösterisi izledi, maskotlarla eğlendi, yüzlerini boyayarak eğlenceli zaman geçirdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Antalya Vitale Hastanesi Mimar Sinan Kongre Merkezi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kur’an-ı Kerim’de üzerine yemin edilenler

Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilenler

İslam Sanatına Adanmış Bir Ömür: Titus Burckhardt

İslam Sanatına Adanmış Bir Ömür: Titus Burckhardt

Cemre Çarşısı’yla alışveriş kapılarını iyiliğe açıyor

Cemre Çarşısı'yla alışveriş kapılarını iyiliğe açıyor

İran çıkmazının ifrat ve tefrit basamakları

İran çıkmazının ifrat ve tefrit basamakları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

>