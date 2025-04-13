TÜBİTAK ödülü ile kanser hastalarına umut

Prof. Dr. Sevinç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hekim olma hedefi doğrultusunda zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini belirterek, aldığı ödülün kendisi için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"Çok istediğimin farkındaydım ve ne kadar da zor olduğunun. Bilim ödülü almak en büyük ilham kaynağım oldu diyebilirim." ifadelerini kullanan Sevinç, yıllar içerisinde önce hekim, ardından iç hastalıkları uzmanı ve sonrasında yan dal onkoloji uzmanlık öğrencisi olduğunu anlattı.

Sevinç, "Ardından TÜBİTAK'ta Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'nda çalıştım. Önce lise sınavında ödül kazandım, sonrasında bursiyer olduğum TÜBİTAK'ta çalışıp hizmet veren bilim adamı oldum. Profesör olarak da özellikle klinik araştırmalar üzerinde yoğunlaşmıştım." diye konuştu.

Bilimsel merakla başlayan yolculuğunun, akademik ve klinik alanda önemli bir birikime dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevinç, hekimliğin sadece mesleki uğraş değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan çok yönlü bir sorumluluk olduğunu söyledi.

- "Doktorlar, motivasyonu elden hiç bırakmaz"

Sevinç, kanser tedavisinde son dönemde geliştirilen hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin ve immünoterapilerin mesleki heyecanını canlı tuttuğunu belirterek, bu alandaki gelişmelerin umut verici olduğunu söyledi.

Son 10 yılda konuya ilişkin çok gelişme olduğuna işaret eden Sevinç, "Bizim tam cevap ve remisyon dediğimiz halk arasında daha çok şifa olarak anılan olumlu tedavi yönetimini bizzat görmek beni heyecanlandırmaya yeter bile. Son zamanlarda antikor ilaç konjugatları (bileşikleri) çok umut verici veriler ortaya koymakta." diye konuştu.

Sevinç, hekimlerin yoğun ve stresli bir ortamda çalışmalarına rağmen motivasyonlarını her zaman yüksek tutmaları gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hasta insanlara yardımda bulunmak ve samimi bir şekilde onun yanında olduğunu göstermek hiç de kolay değildir. Hasta sizi akrabasından daha yakın görür ve bazen bir yol ayrımına gelince bizim karar vermemizi bile ister. Bunları yaparken de karşılık beklemez sosyolojik olarak. Uhrevi düşünceler ile bakarsanız bu konuya da aslında. Parayla satın alamayacağınız bir süreçtir bu."

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