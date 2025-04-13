Antalya'da düzenlenen "3. Androloji Kongresi" sürüyor

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongre, 350 bilim insanının katılımıyla sürüyor.

Ürolojik Cerrahi Derneği Androloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş, gazetecilere, 10'u yabancı 94 konuşmacının 30 oturum gerçekleştirdiğini ve tıp dünyasında yapay zekanın gelişimine ilişkin sunumlar yaptığını söyledi.

Yapay zeka entegrasyonunun tıp alanında artık önemli yere sahip olduğunu belirten Deliktaş, "Meslektaşlarımız, tıptaki her yeniliği dünyayla eş zamanlı takip etme ve uygulama konusunda her zaman öncü olmuştur. Teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, yapay zeka gibi yenilikçi araçları tıp pratiğine entegre etmek, Türk tıbbının uluslararası alandaki rekabet gücünü artıracaktır." dedi.

Kongrede yapay zeka destekli uygulamaların yanı sıra androloji alanındaki en son bilimsel gelişmelerin ele alındığını dile getiren Deliktaş, üroloji uzmanlarının erkek sağlığı, infertilite, erektil disfonksiyon ve diğer androloji konularında güncel araştırmalar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Androloji Kongresi'nin tıp alanında yapay zeka entegrasyonunun öncü bir örneği olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Deliktaş, şöyle devam etti:

"Kongre, sadece bilimsel sunumlar ve tartışmalarla değil, aynı zamanda yapay zeka destekli uygulamalarıyla da büyük ilgi topladı. Kongrenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri androloji ve üroloji alanında özel olarak eğitilmiş bir yapay zeka modülünün kullanıldığı interaktif oturum oldu. Bu oturumda, üroloji uzmanları yapay zeka modülüne canlı olarak sorular yöneltti. Yapay zeka, derin öğrenme algoritmaları ve geniş bir tıbbi veri tabanına erişimi sayesinde, sorulara anında ve bilimsel verilere dayalı cevaplar verdi. Bu etkileşimli deneyim, yapay zekanın tıp alanındaki potansiyelini somut bir şekilde ortaya koydu. Kongrede sunulan 7 önemli oturumun özetleri de yapay zeka tarafından hazırlandı. Bu özetler, metin tabanlı olmanın ötesine geçerek yapay zekayla yapılan röportaj formatında sesli olarak podcast veya röportaj şeklinde sunuldu."

Deliktaş, bu yenilikçi yaklaşımın kongreye katılamayan veya yoğun program nedeniyle tüm oturumları takip edemeyen uzmanların, en güncel bilgilere kolayca erişebilmesini sağladığını aktardı.

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