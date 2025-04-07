Ortognatik cerrahi ile yüzde 60’tan fazla estetik iyileşme sağlanabiliyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çene yapısındaki bozukluklar, yalnızca ağız fonksiyonlarını değil yüz estetiğini de olumsuz etkileyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Doç. Dr. Nurettin Diker, ortognatik cerrahinin yalnızca fonksiyonel kazanımlar değil, aynı zamanda estetik faydalar sağladığını aktardı.

Diker, özellikle üst çene geriliği (maksiller retrüzyon) olan bireylerde uygulanan çene ameliyatlarının orta yüzde belirgin estetik gelişim sağladığını ve yüzün kişiye özel karakterini ortaya çıkardığını vurguladı.

Ortognatik cerrahi kapsamında uygulanan, tıbbi literatürde "Le Fort I osteotomisi" olarak bilinen üst çene düzeltme cerrahisiyle alt çeneye yönelik müdahaleler sonrasında, hastaların yüz profillerinde dikkat çekici bir değişim gözlendiğine işaret eden Diker, "Bu operasyonlar yalnızca kapanış bozukluklarını düzeltmekle kalmıyor, aynı zamanda elmacık kemiklerini belirginleştiriyor, yanak hattına daha dengeli ve estetik bir görünüm kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diker, araştırmalara göre üst çenenin öne alınma mesafesinin artmasıyla yanak hattındaki estetik iyileşmenin de anlamlı şekilde arttığını vurgulayarak, "Alt çenenin konumu ya da çene rotasyonu bu gelişimi belirgin biçimde etkilemiyor. Bu bulgu, operasyon planlamasında üst çene hareketinin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Planlamalar sadece işlevsel değil estetik kazanımları da gözeterek yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Estetik görünümdeki olumlu değişimlerin sosyal yaşantıya da yansıdığına işaret eden Diker, şunları kaydetti:

"Ameliyat sonrası hastalar sadece fizyolojik bir rahatlama yaşamıyor, aynı zamanda yüz hatlarındaki uyum artışı sayesinde özgüvenleri güçleniyor. Özellikle dijital çağda, bu fark sosyal medyada dahi görünür hale geliyor. Cerrahi sonrası iyileşme süreci hastaya göre değişmekle birlikte genellikle 2-3 haftayı buluyor. Bu sürecin ardından hastalar normal yaşantılarına dönebiliyor. Estetik açıdan kalıcı ve doğal sonuçlar elde ediyoruz lakin söz konusu cerrahi müdehaleler yalnızca dış görünüm amacı taşımıyor. Ortognatik cerrahi, çiğneme, konuşma ve solunum gibi temel fonksiyonları da iyileştiren çok yönlü bir tedavi yöntemidir. Estetik kazanımlar, fonksiyonel başarının bir tamamlayıcısı olarak değerlendirilmelidir."

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