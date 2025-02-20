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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı çocuk felcine karşı aşı kampanyasının başlatılacağını duyurdu

Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:40

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felcine karşı aşı kampanyasının başlatılacağını duyurdu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı çocuk felcine karşı aşı kampanyasının başlatılacağını duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aralarında çocuk felcinin de olduğu ve geçtiği düşünülen hastalıkların nüks etme riski hâlâ Gazze'deki Filistinlileri tehdit ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"Kanalizasyon suyunda hala virüs varlığının tespit edildiği" aktarılan açıklamada, bu çerçevede Gazze Şeridi'nde 22 Şubat Cumartesi günü çocuk felcine karşı geniş çaplı aşılama kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Aşılama kampanyasının 3 gün süreceği ve 10 yaş altı çocukları kapsayacağına işaret edilen açıklamada, kampanyanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da X hesabından yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta Gazze'de çocuk felcine karşı yeni bir kitlesel aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını ve 10 yaş altı, 591 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini duyurmuştu.

DSÖ, UNICEF ve diğer ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği bildirilmişti.

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UNICEF Gazze Filistin Sağlık Bakanlığı Tedros Adhanom G DSÖ Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ( Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( Dünya Sağlık Örgütü ( Gazze Şeridi

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