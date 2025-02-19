Bağımlılığından kurtulmak isteyen yaklaşık 66 bin kişi YEDAM'ın kapısını çaldı
Yayınlanma Tarihi: Şubat 19, 2025 10:09
Yeşilay'ın 2016'da hayata geçirdiği danışmanlık merkezlerinde, 12 yaş ve üzeri bireylere ve ailelerine bağımlılık sorunlarıyla ilgili psikososyal destek sağlanıyor
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