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Bağımlılığından kurtulmak isteyen yaklaşık 66 bin kişi YEDAM'ın kapısını çaldı

Yayınlanma Tarihi: Şubat 19, 2025 10:09

Yeşilay'ın 2016'da hayata geçirdiği danışmanlık merkezlerinde, 12 yaş ve üzeri bireylere ve ailelerine bağımlılık sorunlarıyla ilgili psikososyal destek sağlanıyor

Bağımlılığından kurtulmak isteyen yaklaşık 66 bin kişi YEDAM’ın kapısını çaldı
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bağımlılık

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