Çocuklarda menenjit ve rota virüsünü engellemede hijyen öne çıkıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda özellikle çocuklar arasında menenjit ve rota virüsüne bağlı hastalıkların sayısında kayda değer bir artış yaşanıyor.

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir hastalık olan menenjit, yüksek ateş, baş ağrısı, boyun sertliği, kusma ve ışığa duyarlılık gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Hastalığın ilerlemesini engellemek ve ciddi komplikasyonların önüne geçmek için erken teşhis ve tedavi, önemli rol üstleniyor. Menenjit aşıları, hastalığın bazı türlerine karşı etkili bir koruma sağladığı için çocukların aşı takvimine uyulması, büyük önem taşıyor.

Özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda ishal, kusma, karın ağrısı, ateş ve ciddi sıvı kaybına neden olabilen rota virüsü ise yol açtığı enfeksiyonla, çocuğun sağlığını tehlikeye atıyor.

Bulaş oranı yüksek bu virüsten çocukları korumak için uygulanan aşılar, enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltıyor.

- "Hijyene dikkat edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Erkan Altuncu, menenjit ve rota virüsünden korunmak için ellerin sık sık yıkanarak hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Aşıların zamanında yapılmasının önemli olduğunu aktaran Altuncu, "Ebeveynler, çocuklarında yüksek ateş, ani baş ağrısı veya karın ağrısı gibi belirtiler gördüklerinde, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalı." ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin, çocuklarını bu enfeksiyonlardan korumak için düzenli sağlık kontrolleri yaptırması ve tıbbi önerilere uyması gerektiğini vurgulayan Altuncu, "Bu basit ama etkili önlemler, çocukların sağlığını korumada önemli bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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