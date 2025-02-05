Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesine 451 sağlık tesisi daha inşa ediyor

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde toplam 13 bin 808 yataklı ve 485 ünitli 451 sağlık tesisinin daha vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Bakanlıktan deprem bölgesindeki sağlık yatırımlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde iki yılda 110 sağlık tesisinin yapımı tamamlandı. Bu kapsamda maliyeti 42,5 milyar lirayı bulan 5 bin 588 yataklı ve 110 ünitli 26 hastane ve 84 birinci basamaklı sağlık tesisi hizmete alındı.

Tamamlanan bu yatırımlara ilaveten aynı illerde 58 milyar lira tutarlı, 5 bin 750 yataklı ve 55 ünitli, 25'i hastane olan 92 sağlık tesisi daha inşa ediliyor.

Söz konusu çalışmalara ek olarak 32,9 milyar lira tutarlı, 2 bin 470 yataklı ve 320 ünitli toplam 249 sağlık tesisi de yatırım programına alındı.

Buna göre Bakanlık, depremden etkilenen illerde tamamlanan 110 sağlık tesisi, inşaatı devam eden 92 sağlık tesisi ve planlanan 249 sağlık tesisi ile toplam 133,4 milyar lira tutarlı, 13 bin 808 yataklı ve 485 ünitli toplam 451 sağlık tesisini vatandaşların hizmetine sunacak.

Deprem bölgesinde 110 sağlık tesisi tamamlandı

Sağlık Bakanlığı, depremlerden etkilenen illerde toplam maliyeti 42,5 milyar lirayı bulan, 5 bin 588 yataklı ve 110 ünitli, biri şehir hastanesi, 26'sı hastane toplam 110 sağlık tesisini tamamladı.

Bakanlıkça deprem bölgesinde tamamlanan yatırımlar şöyle:

"Adana'da 200 yataklı 5 Ocak Devlet Hastanesi, 100 yataklı Karşıyaka Devlet Hastanesi; Adıyaman'da 300 yataklı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası; Diyarbakır'da 50 yataklı Çermik Devlet Hastanesi, 20 ünitli Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; Gaziantep'te 1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi, 75 yataklı Nurdağı Devlet Hastanesi, 75 yataklı Oğuzeli Devlet Hastanesi; Hatay'da 120 yataklı Altınözü Devlet Hastanesi, 100 yataklı Arsuz Devlet Hastanesi, 30 yataklı Belen İlçe Devlet Hastanesi, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 72 yataklı Erzin Devlet Hastanesi, 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 50 yataklı Hassa Devlet Hastanesi, 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi Ek Hizmet Binası, 75 Payas Devlet Hastanesi, 160 yataklı Samandağ Devlet Hastanesi; Kahramanmaraş'ta 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 56 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi, 25 ünitli Elbistan Şehit Mehmet Şahin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; Malatya'da 10 yataklı Doğanyol İlçe Devlet Hastanesi, 20 yataklı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası; Osmaniye'de 50 yataklı Bahçe Devlet Hastanesi, 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi ile Ek Hizmet Binası; Şanlıurfa'da 65 ünit ve 5 yataklı Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Harran Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası."

92 sağlık tesisinin inşası sürüyor

Bakanlık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde toplam 1,5 milyon metrekare kapalı alanlı, proje bedeli 58 milyar lira tutarlı, 5 bin 750 yataklı ve 55 ünitli 25 hastane dahil, 92 sağlık tesisinin inşasına hızla devam ediyor.

Bu kapsamda Adıyaman'da 3, Diyarbakır'da 6, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 2, Hatay'da 3, Kahramanmaraş'ta 2, Osmaniye'de 4, Şanlıurfa'da 3 olmak üzere toplam 25 ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisinin yapımı sürüyor.

Yapım aşamasında olan birinci basamak sağlık tesislerinden Adana'da 3, Adıyaman'da 7, Diyarbakır'da 8, Elazığ'da 5, Gaziantep'te 10, Hatay'da 7, Kahramanmaraş'ta 7, Kilis'te 2, Malatya'da 10, Osmaniye'de 2, Şanlıurfa'da 6 olmak üzere toplam 67 sağlık tesisinin inşaat çalışmaları yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, depremden etkilenen 11 ilde yatırım maliyeti 32,9 milyar lira tutarlı, 2 bin 470 yatak ve 320 ünitli 19 hastane ile 230 birinci basamak sağlık tesisinin ihale ve proje çalışmalarını sürdürüyor. Proje ve ihale süreçlerinin ardından bu sağlık tesislerinin de inşaatına başlanacak.

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