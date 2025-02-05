İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri solunum yolu hastalıklarının tanısı için "sensör" geliştirdi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Beril Aygül, Sena Ulgaz ve Berkay Yılmaz'ın, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel'in danışmanlığında geliştirdiği proje, astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıklarının teşhisini hızlı ve enfeksiyon riskini en aza indiren yöntemlerle gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Kronik solunum yolu hastalıkları, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi sağlık sorunları arasında yer alıyor.

Özellikle astım ve KOAH gibi hastalıkların erken teşhisi, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve tedavi sürecini hızlandırmak açısından önem taşıyor.

"TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklenen proje, solunum yolu hastalıklarının hızlı ve etkili ön tanısını sağlamak amacıyla çevre dostu bir hava akış sensörüne odaklanıyor.

30 dakikada üretilebilen kağıt bazlı sensör, enfeksiyon riskini en aza indirirken çevresel atıkların önüne geçiyor. Aynı zamanda, düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma potansiyeline sahip olan cihaz, geniş ölçekli biyomedikal uygulamalarda kullanılabilir bir alternatif sunuyor.

Projeyle ilgili yazılan makale, Journal of Microelectromechanical Systems dergisinde yer aldı. Projenin bir sonraki aşamasında klinik testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel, "Spirometreler, yalnızca solunum teknisyeni eşliğinde kullanılabilen, taşınamayacak kadar büyük cihazlardır. Ayrıca sık temizlenememeleri, kovid, zatürre ve diğer solunum yolu virüslerinin bulaşma riskini artırmaktadır. Üstelik bu cihazlar oldukça yüksek maliyetlidir. Geliştirdiğimiz tasarımla tüm bu dezavantajları ortadan kaldırmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

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