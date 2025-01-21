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Veteriner hekimler kırsaldaki besicilere hizmet veriyor

Yayınlanma Tarihi: Ocak 21, 2025 09:55

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, veteriner hekimler, köy köy dolaşarak besicilere verdiği hizmetle hayvancılığın gelişmesine katkı sunuyor.

Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, ilçe genelinde yetiştiricilerin hayvanlarını hastalıklardan korumak için yoğun çalışma yürütüyor.
Hayvancılıkta rutin sağlık hizmetlerinin yanı sıra besicilerden gelen yardım taleplerini de karşılayan veteriner hekimler, gerekli durumlarda köylere gidip hasta hayvanlara müdahalede bulunuyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, AA muhabirine, ilçede yürüttükleri rutin kontroller dışında yetiştiricilerden gelen taleplere de cevap verdiklerini belirtti.
Yetiştiricilerin kendilerine telefonla gönderdikleri hayvanların görsellerini incelediklerini ifade eden İnan, hayvanın tedavisi için ya ilaç önerdiklerini ya da gerekli gördüklerinde hayvanı yerinde muayene ettiklerini söyledi.
Mesai gözetmeksizin çalıştıklarını dile getiren İnan, "Çiftçinin yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.
Hilal beldesinde besicilik yapan Züleyha Kara da yaklaşık 4 yıl önce devletten aldığı destekle tavuk çiftliği kurduğunu ve yakın zamanda büyükbaş hayvan da yetiştirmeye başladığını dile getirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İnan ile veteriner hekimlerin, her zaman yetiştiricilerin yanında olduğunu söyleyen Kara, "Bugün de yanımdalar. Hayvanlarımı aşıladılar, tavuklarımı muayene ettiler. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.
Şenoba beldesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Semyan Çabuk ise hastalanan koyununun ameliyat edildiğini ve kontrolünün yapıldığını belirterek, tüm ekibe teşekkür etti.

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Uludere Şırnak

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