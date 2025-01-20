Kayak tatilindeki sakatlanmalara karşı uzmanlar uyarıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. İbrahim Azboy, kayak yaparken alınması gereken tedbirleri bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kış tatiliyle birlikte kayak merkezleri yoğunlaşırken kayakla ilgili yaralanmalar da artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Azboy, kayağa bağlı spor kazalarını çok gördüklerini vurgulayarak, Kayak yaralanmaları, diz ve ayak bileği bağ yaralanmalarına ve bağ kopmalarına yol açabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Azboy, okulların tatil olmasıyla birlikte ailelerin kayak tatillerine çıkarken, profesyonel sporcular ve amatörlerin de pistlere yöneldiğine dikkati çekerek, her ne kadar eğlenceli olsa da kayak yaparken karşılaşılan risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kayak kazalarının başında diz ve bağ yaralanmalarının geldiğini anlatan Azboy, kayak sırasında yaşanabilecek sakatlanmalara karşı alınması gereken tedbirlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Azboy, kayak sporunun zorluklarına ve yaralanma risklerine değinerek, doğru eğitim ve kaliteli ekipmanla kayak yapmanın kazaları önlemek için kritik olduğunu ifade etti.

Kayak yapmaya başlarken dikkat edilmesi gereken aşamaları anlatan Azboy, şunları kaydetti:

"Kayak yapmaya başlayınca kademeli olarak riskli diye tabir edeceğimiz tarzda kaymaya başlamak gerekir. Ancak, kayak yapmaya heyecanla başladıklarında, bazı kişiler performanslarını artırma çabası içerisine girebiliyorlar. Bu durumda da kazalar yaşanabiliyor. Kayak yaralanmaları, özellikle diz ve ayak bileği bağ yaralanmalarına, bağ kopmalarına yol açabiliyor. Kayak kazalarında, menisküs, ön çapraz bağ ve arka çapraz bağın aynı anda yırtılması gibi çoklu ligaman yaralanmaları görülebiliyor."

Azboy, bir yaralanma durumunda, zaman kaybetmeden ilk müdahalenin yapılması gerektiğini vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kayak kazası sonrası 'Bana bir şey olmadı' dememek lazım. Etkilenen dize veya ayağa basmamak gerekiyor. Buz uygulaması yaparak, elastik bandaj sarıp, koltuk değneğiyle en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor. Ardından ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmek ve tedavi sürecine zamanında başlamak çok önemli."

Kayak kazalarının tedavisinin ve rehabilitasyonunun uzun sürdüğünü belirten Azboy, "Çoklu bağ yaralanmalarının tedavi süreçleri uzun olabiliyor. Rehabilitasyon süreleri de maalesef uzun, bu yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Erken spora dönmek, yeniden bağ yaralanmalarına neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Azboy, şu uyarılarda bulundu:

"Kayak yapmayın demiyoruz ama dikkatli olmak ve güvenli bir eğitim almak çok önemli. Her kayak sezonunda, Ocak, Şubat ve Mart aylarında onlarca hastamızı ameliyat ediyoruz. Ancak spora dönmeden önce etkili bir rehabilitasyon süreci geçirmeleri gerekiyor."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.