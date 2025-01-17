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İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimide demans riski

Yayınlanma Tarihi: Ocak 18, 2025 02:00

Harvard Üniversitesine bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı bölümünden araştırmacılar, sosis ve salam gibi işlenmiş kırmızı et ürünlerini fazla tüketen kişilerin demans hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Science Daily'nin haberine göre, demans tanısı bulunmayan, ortalama 49 yaşındaki yaklaşık 134 bin katılımcı her 2 ila 4 yılda bir, yedikleri yiyecekleri ve bunları ne sıklıkta tükettiklerini listeleyen bir gıda günlüğü doldurdu.

Araştırmacılar, katılımcıları günde yediği ortalama kırmızı et miktarına göre "az miktarda tüketen", "orta miktarda tüketen" ve "fazla miktarda tüketen" olarak 3 gruba ayırdı.

Çalışma sonucunda, işlenmiş kırmızı et ürünlerini "fazla miktarda tüketen" kişilerin ilerleyen yıllarda demans tanısı alma riskinin "az miktarda tüketenlere" kıyasla yüzde 13 daha fazla olduğu ortaya kondu.

Araştırmada, işlenmemiş kırmızı eti fazla tüketen kişiler ile az tüketenler arasında demans tanısı alma riskine ilişkin bir fark olmadığı belirtildi.

Öte yandan, araştırmacılar, günde bir porsiyon işlenmiş kırmızı et yerine bir porsiyon kuruyemiş veya baklagil tüketmenin demans riskini yüzde 19, balık tüketmenin yüzde 28 ve beyaz et tüketmenin ise yüzde 16 oranında azalttığını vurguladı.

Araştırmanın bulguları "Amerikan Nöroloji Akademisi" dergisinde yayımlandı.

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Harvard Üniversitesi Amerikan Nöroloji Akademisi Science Daily T H kuruyemiş Beyaz sosis

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