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Anasayfa Sağlık DSÖ'ye göre, Gazze'deki ateşkes anlaşması hızlandırılmış tıbbi tahliye fırsatı sunuyor

DSÖ'ye göre, Gazze'deki ateşkes anlaşması hızlandırılmış tıbbi tahliye fırsatı sunuyor

Yayınlanma Tarihi: Ocak 16, 2025 16:45

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının, Gazze'den hızlandırılmış tıbbi tahliye fırsatı sunduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, X hesabından Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'deki 12 hastanın, özel tıbbi bakım almak için Arnavutluk, Fransa, Norveç ve Romanya'ya tıbbi tahliyelerinin gerçekleştirildiğini belirten Ghebreyesus, bu ülkelere ve Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasına teşekkürlerini iletti.

Ghebreyesus, "(İsrail ile Hamas arasında varılan) Ateşkes anlaşması, Gazze dışında acilen hayat kurtarıcı bakıma ihtiyaç duyan birçok çocuk dahil 12 binden fazla kişi için hızlandırılmış tıbbi tahliye fırsatı sunuyor. Anlaşmanın sürdürülmesini umuyoruz. Çünkü hayatlar buna bağlı. Barış en iyi ilaçtır." ifadesini kullandı.

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İsrail Gazze Hamas Romanya Norveç Fransa Arnavutluk Dünya Sağlık Örgütü (

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