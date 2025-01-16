Çene eklemi rahatsızlıklarında doğru tedavi yaşam kalitesini artırıyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sasany, çene eklemi rahatsızlıkları, temporomandibular eklem (TME) ve çevresindeki kaslarda işlev bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan yaygın bir sorun olduğunu aktardı.

Çene eklemi rahatsızlıklarının, çiğnemede ağrı, çene kilitlenmesi, tıklama sesi ve baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıktığı bilgisini paylaşan Sasany, hastalığın tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine işaret etti.

Sasany, çene eklemi rahatsızlığının her 10 kişiden 3'ünde görüldüğüne dikkati çekerek, "Erken teşhis ve doğru tedavi, yaşam kalitesini artırıyor." ifadesini kullandı.

Çene eklemi rahatsızlıklarında "splint" kullanımının ilk tercih edilen yöntem olduğunu vurgulayan Sasany, "Splintler, hastaya özel olarak tasarlanan, genellikle sert akrilikten yapılan apareylerdir. Gece kullanımı önerilen bu cihazlar, dişlerin temasını engelleyerek çene eklemine binen yükü azaltır ve diş sıkma (bruksizm) gibi alışkanlıkları kontrol altına alır." açıklamasını yaptı.

Sasany, splint sayesinde çene kaslarının gevşeyerek, ağrı ve rahatsızlık hissinin azaldığını kaydederek, "Splint tedavisinin başarısı, hastanın düzenli kontrollerle izlenmesi ve splintin uygun şekilde ayarlanmasına bağlıdır. Ayrıca, fizyoterapi, ilaç tedavisi ve stres yönetimi gibi yaklaşımlarla birleştirildiğinde daha etkili sonuçlar elde edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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