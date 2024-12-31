Doku transferi yaralarda iyileşmeyi hızlandırıyor

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, deri ve doku transferlerinin hayat kurtaran rolüne dikkati çekerek, yanıklar, kanser cerrahisi ve trafik kazaları sonrası oluşan doku kayıplarını onarmada kullanılan bu yöntemlerin, hastaların yaşam kalitesini artırdığını ve doku naklinin, yara iyileşmesini hızlandırdığının altını çizdi.

Özkan, deri ve doku transferlerinde kullanılan ileri tekniklerin yara kapatma sürecindeki önemli avantajlarına ve bu alandaki yenilikçi yaklaşımlarını anlattı.

Yüzeysel bir deri eksikliği durumunda bacağın arka ya da yan taraflarından ince deri nakliyle bu açığı kapatabildiklerini aktaran Özkan, "Ancak daha kalın ve etli bir dokuya ihtiyaç duyulduğunda, kemiğin ya da damarın yapısına göre uygun dokular tercih ediliyor. Bu seçim ameliyatın türüne, yaranın büyüklüğüne ve cerrahın deneyimine göre değişiklik gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Deneyimli ekiplerle bu ameliyatlarda başarı oranı oldukça yüksek"

Özkan, deri nakillerinin mikro cerrahi yöntemlerle de yapılabildiğine belirterek, "Mikro cerrahi, deri ve damarların nakledilmesi gereken daha komplike durumlarda devreye giriyor. Bu yöntemde önce alınacak kısım hazırlanıyor, ardından doku alınıp damarlarla birleştiriliyor. Deneyimli ekiplerle bu ameliyatlarda başarı oranı oldukça yüksek. Bu operasyonlar genellikle yanık hastalarında ya da daha derin yapıların onarımında tercih ediliyor." ifadesini kullandı.

Doku transferlerinin iyileşme sürecini hızlandırdığını vurgulayan Özkan, "İnce deri nakillerinin pansuman süreçleri biraz daha uzun sürebiliyor ve bu dönemde dışarıdan nemlendiriciler öneriyoruz. Mikro cerrahi ile doku transferlerinde adaptasyon süresi genellikle bir hafta ile on gün arasında değişiyor. Bu süre sonunda hasta, ameliyatın büyüklüğüne bağlı olarak günlük hayatına dönebiliyor." açıklamasını yaptı.

Özkan, her ameliyatın ardından iz kalabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastaların iyileşme kapasitesine, yaranın büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak izler değişiklik gösterebilir. Özellikle görünür bölgelerdeki izler için hastalarımıza gerekli kremler ve güneşten koruma gibi önlemler öneriyoruz. Ancak deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda tamamen izsiz bir iyileşme mümkün değil. Her yaranın ve hastanın durumuna göre farklı yöntemler uygulanabiliyor. Kemik, damar ya da tendon gibi önemli yapıların açığa çıktığı durumlarda, mümkün olan en kısa sürede doku transferi yaparak bu bölgeleri örtmek önceliğimizdir. Hastalarımıza yara onarımı için gerekli olan en uygun tedaviyi öneriyoruz."

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