Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık İçilen her bir sigara, yaşam süresinden yaklaşık 20 dakika kısaltıyor

İçilen her bir sigara, yaşam süresinden yaklaşık 20 dakika kısaltıyor

Yayınlanma Tarihi: Aralık 30, 2024 15:39

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, günde 10 sigara içen kişi sigarayı bırakarak 1 yılda yaşam süresinin 50 gün kısalmasının önüne geçebilir.

İngiltere'deki University College London'dan (UCL) araştırmacılar, içilen her bir sigaranın insanın ortalama yaşam süresini yaklaşık 20 dakika kısalttığını tespit etti.

The Guardian gazetesinin haberine göre, UCL'den araştırmacılar, 1951'de başlayan British Doctors Study ve 1996'dan bu yana kadın sağlığını araştıran Million Women Study adlı çalışmaların son verilerini inceledi.

Araştırmacılar, bu veriler ışığında içilen her bir sigaranın, ömür süresini yaklaşık 20 dakika kısaltabileceğini belirledi. Buna göre, 20 adet sigara içeren her paket, yaşam süresini yaklaşık 7 saat azaltıyor.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, günde 10 sigara içen bir kişinin, 1 Ocak'tan itibaren sigarayı bırakması halinde 8 Ocak'a kadar yaşam süresinin 1 gün kısalmasının önüne geçebileceğini tespit etti.

Buna göre, bu kişi, sigara içmemeyi sürdürdüğü takdirde 5 Şubat'ta yaşam süresinin 1 hafta, 5 Ağustos'ta 1 ay kısalmasının önüne geçebilir. Bu da 1 yılda yaşam süresinin 50 gün kısalmasının engellenebileceği anlamına geliyor.

- Sigara, yaşlılık yıllarından değil, orta yaştaki sağlıklı yıllardan götürüyor

Araştırma yazarlarından Sarah Jackson, yaptığı açıklamada "Sigarayı bırakmayanlar, yaşam sürelerinden ortalama 10 yıl kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Jackson, "Bazı insanlar, yaşlılığın kronik hastalıklar ya da engellilikle geçtiği gerekçesiyle hayatlarının birkaç yılını kaçırmanın önemli olmadığını düşünüyor. Ancak sigara içmek, hayatınızın sağlıksız dönemlerini kısaltmıyor. Orta yaşlardaki sağlıklı yıllarınızdan götürüyor." diye konuştu.
Araştırma bulguları "Journal of Addiction" adlı dergide yayınlandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İngiltere British Doctors Study Million Women Study Sarah Jackson University College London The Guardian Journal of Addiction 5 Ağustos

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Metafizikçi Sûfîlerde Ölüm Meselesi: ‘Şeb-i Arûs’ Nihai Kavram mıdır?

Metafizikçi Sûfîlerde Ölüm Meselesi: ‘Şeb-i Arûs’ Nihai Kavram mıdır?

Dünya Konforunu Amaçlayan Anlayış Biçimi: Sekülerizm

Dünya Konforunu Amaçlayan Anlayış Biçimi: Sekülerizm

Veda Hutbesi’nden günümüze mesajlar

Veda Hutbesi'nden günümüze mesajlar

Sadettin Ökten’in içimizi ferahlatan cümleleri

Sadettin Ökten'in içimizi ferahlatan cümleleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Unutmayalım

Unutmayalım

>