Yasa dışı alkol satışını önlemek amacıyla düzenlemeye gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasal olarak piyasaya arz edilen etil alkolün, yasa dışı alkol ve içki ticaretine konu edilmesini önlemek amacıyla düzenleme yaptı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün iç piyasaya arzına, kullanım amacına, alanına, miktarına ve tebliğe aykırı davrananlara uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi, yasal olarak piyasaya arz edilen etil alkolün yasa dışı ticarete konu edilmesinin engellenmesi amaçlandı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan sağlık hizmet sunucuları faaliyetleriyle uyumlu olacak miktarda tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek.

Sağlık hizmet sunucuları, hayvan sağlığı kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvan barınağı bakım, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri ile Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca (TADAB) uygun bulunan diğer sağlık kuruluşları satın aldıkları tıbbi kullanım amaçlı etil alkolü, bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edemeyecek ve tebliğle belirlenen kullanım alanları dışında kullanamayacak.

- Toptan satıcılar için limit 50 bin litre

Etil alkol toptan satıcıları stoklarında hiçbir şekilde 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduramayacak. Bugün itibarıyla stoklarında 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduran toptan satıcılar, bu miktar 50 bin litrenin altına düşmediği sürece yeni ürün alamayacak.

Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanıcılarından kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar hariç, eczaneler, veteriner hekim muayenehaneleri ile poliklinikleri aylık 5 litre, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları 10 litre, hayvan hastaneleri 40 litre tıbbi amaçlı etil alkol sağlayabilecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları ise söz konusu üründen yıllık 1000 ve 2 bin litre alabilecek.

Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanımının zorunlu olduğu diğer sağlık kuruluşlarının başvuruları ve uygun bulunanların kullanım miktarları TADAB tarafından değerlendirilecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının daha fazla etil alkol talebi durumunda, Sağlık Bakanlığından uygunluk yazısı alarak TADAB'a ibraz etmeleri gerekiyor.

Düzenlemeyle tıbbi amaçlı etil alkol alarak kullanan sağlık hizmet sunucularına, hayvan sağlığı kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvan barınağı, bakım, rehabilitasyon ve tedavi merkezlerine kullanım miktarları ve alanlarına ilişkin kayıt tutma zorunluluğu da getirildi.

Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlara idari yaptırımlar uygulanacak.

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