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Programlanmış T hücreleriyle beyin kanseri tedavisinde yeni dönem

Yayınlanma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:54

- Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Melih Üçer: - "(Programlanmış T hücreleri) Sonuçların, beyin kanseri tedavisinde oldukça etkili olabileceğini ve nörolojik hastalıkların tedavisinde de önemli bir dönüm noktası oluşturabileceğini düşünüyoruz"

Programlanmış T hücreleriyle beyin kanseri tedavisinde yeni dönem

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Sinir Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Melih Üçer, programlanmış T hücreleriyle tedavinin kanser tedavisinde potansiyel taşıdığını bildirdi.

Biruni Üniversite Hastanesinden yapılan açıklamada, California Üniversitesi (UCSF) araştırmacılarının, beyin kanseri ve nörolojik hastalıklar için geliştirdiği tedavi yöntemiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Araştırmacılar, programlanmış T hücreleriyle beyin dokusuna özgü proteinleri hedef alacak şekilde genetik olarak programlayarak kanser hücrelerini ve nörolojik iltihapları başarıyla tedavi etti.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu teknoloji glioblastom (beyin kanseri) tedavisinde ve Multiple Skleroz gibi nörolojik hastalıkların iyileştirilmesinde etkili sonuçlar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Melih Üçer, araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmede programlanmış T hücrelerinin tedavi yöntemini daha güvenli hale getirdiğini belirtti.

Bu yeni tedavi yönteminin kanser tedavisinde potansiyel taşıdığına dikkati çeken Üçer, "Bu tür programlanmış T hücrelerinin, beyin kanserleri gibi zorlu hastalıkların tedavisinde umut verici bir yaklaşım sunduğunu belirtmek önemli. Sonuçların, beyin kanseri tedavisinde oldukça etkili olabileceğini ve nörolojik hastalıkların tedavisinde de önemli bir dönüm noktası oluşturabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üçer, bu tedavinin beyin kanseri tedavisinde umut verici bir gelişme olabileceğini aktararak, "Klinikte denemelere başlanmasıyla, daha fazla hasta bu tedavi yöntemlerinden faydalanabilecek. Bu teknolojinin yalnızca kanser tedavisinde değil, aynı zamanda nörolojik hastalıkların tedavisinde de potansiyeli oldukça yüksek." ifadesini kullandı.

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi California Üniversitesi beyin kanseri

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