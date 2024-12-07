Avrupa Parlamentosunda alkolün zararlarına karşı mücadelede Türkiye örneği anlatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) alkol bağımlılığı başta olmak üzere Yeşilayın Türkiye'de yürüttüğü çalışmalar, uygulamalar, özgün mücadele yöntemleri ile verdiği hizmetler anlatıldı.

Yeşilayın da yer aldığı, AP'de düzenlenen 3 günlük etkinliğe AP üyesi ve AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu eski üyesi Vytenis Andriukaitis, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'nin Kabine Başkanı Tina Van Havere, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisinde Alkol, Yasa Dışı Uyuşturucular ve Cezaevi Sağlığı Danışmanı Dr. Carina Ferreira-Borges gibi isimler katıldı.

Yeşilay Uluslararası İşbirlikleri Bölümü Müdürü Sedef Erçetin, AP'de AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 günlük etkinliğin sonuçlarını değerlendirdi.

Yeşilayın 2024 yılında alkolün zararlarının önlenmesi konusunda Avrupa'nın en büyük kuruluşlarından EUROCARE'de "özel danışman" statüsüne atandığını belirten Erçetin, "Aktif şekilde bu paydaşımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

EUROCARE tarafından Avrupa Alkolün Zararları Farkındalık Haftası 2024 (AWARH 2024) AP kampanyasına "resmi ortak" olarak davet edilen Yeşilayın stant kurarak farkındalık çalışması yaptığını söyleyen Erçetin, şöyle devam etti:

"Etiketleme üzerinden gittik. Avrupa'da 1,2 oranının altındaki ürünlerde etiketleme, kalori değerleri, her türlü içerik bilgisi bulunurken 1,2'nin üzerine geçtiğinde bunun bir zorunluluğu yok. Bizim beklentimiz, tütünde olduğu gibi alkolün zararlarına da değinen etiketlerin olması. İnsanların bunu kullanırlarsa zararlarından, risklerinden haberdar olması."

- "DSÖ standartlarıyla birlikte gidiyoruz"

Erçetin, Avrupa'da azımsanamayacak kadar fazla insanın alkole bağlı hastalıklardan muzdarip olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemiz, bu konularda AB'nin ilerisinde. Daha fazla çalışma elbette yapılabilir ancak biz çok öncesinde bu etiketleme işlemini yapmış durumdayız. DSÖ standartlarıyla birlikte gidiyoruz." şeklinde konuştu.

"Alkolün bir güvenlik sınırı yok. Ne kadar fazla tüketilirse riskleri o kadar fazla." diyen Erçetin, Türkiye'nin politikası oldukça beğenilen ülkelerin arasında olduğunun altını çizdi.

Bağımlılığı oluşmadan önlemenin en önemli mücadele yöntemi olduğunu belirten Erçetin, Yeşilay danışmanlık merkezlerinde (YEDAM) ücretsiz psikososyal hizmetlerin verildiğini dile getirdi.

Erçetin, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak hem ülkemizde hem dünyada bağımlılıkların oluşmaması ya da bunlardan kurtulma konusunda hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu sebeple uluslararası faaliyetler sürdürüyoruz. Burada da (Avrupa'da) yaşayan bir Türk toplumumuz var ancak biz ayırt etmeksizin yaklaşıyoruz. Sağlık önlemlerine, etiketleme konularına tütün paketlerindeki gibi önem verilirse bu konuda daha sağlıklı çözümlere ulaşılacağını düşünüyoruz."

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