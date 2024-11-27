Türk devletleri kalp cerrahisinde işbirliği yapacak

TİKA koordinasyonunda, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince "Türk Devletleri Kalp ve Damar Cerrahisi Topluluğu" oluşturularak, eğitim ve ihtisas başta olmak üzere birçok konuda işbirliğine gidilmesi kararı alındı.