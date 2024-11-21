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Göz hekimleri Antalya'daki kongrede buluştu

Antalya'da, Türk Oftalmoloji Derneğinin (TOD) düzenlediği, 30'u yabancı 2 bin göz hekiminin katıldığı "58. TOD Ulusal Kongresi" başla

Göz hekimleri Antalya’daki kongrede buluştu
Yayınlanma Tarihi: 21.11.2024 10:49:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:49

Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla Kemer ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen kongrede paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantıları yapılacak.

TOD Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, yaptığı konuşmada, bilimsel açıdan zengin bir program hazırladıklarını, 5 gün boyunca göz alanında yeni tedavi yöntemlerinden teknolojik gelişmelere tüm konuların ele alınacağını söyledi.

"Katarakt", "refraktif cerrahide güncel konular", "retina hastalıkları", "vitreoretinal cerrahi", "kornea", "oküler yüzey" ve "glokom" konularını ana başlık olarak belirlediklerini aktaran Atilla, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulusal Kongre, derneğimizin düzenlediği en büyük organizasyon. Yılda bir kere düzenliyoruz ve üyelerimin tamamı katılıyor. 650 poster, 500'e yakın serbest tebliğin olduğu kongrede, 26 oturumda göz hekimlerimiz çalışmalarını, bilimsel araştırmalarını sunacak. Yeniliklerden haberdar olacağız. 350'den fazla endüstri katılımcısı da var. 90 firma, teknolojik açından yenilikleri bizimle paylaşacak. Göz hekimliği teknolojideki gelişmelerin en hızlı uygulandığı uzmanlık dallarından birisi. Kongrelerde hem bilgi açısından yenileniyoruz kendimizi güncelliyoruz hem de teknolojik gelişmelerden haberdar oluyoruz. Endüstri tarafında neler var onları öğreniyoruz. Yeni çıkan ilaçları tanıyoruz."

Atilla, Türkiye'nin oftalmoloji alanında oldukça iyi yerde olduğunu vurgulayarak, Türk hekimlerin tecrübesini yabancı misafirlerle de paylaştığını dile getirdi.

Alanında uzman 30'u yabancı 2 bin göz hekiminin katıldığı "58. TOD Ulusal Kongre", 24 Kasım'da sona erecek.

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Etiketler Antalya Kemer Türkiye Türk Oftalmoloji Derneği Göz hekim Kornea glokom Katarakt Retina hastalıkları

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