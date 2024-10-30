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SAĞLIK

Yalnızlık, yaşlılarda bunama riskini üç kat artırıyor

Biruni Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, yalnız yaşayan yaşlı yetişkinlerde bunama görülme ihtimalinin üç kat arttığını belirterek, yaşlı bireylerin sosyal yaşamlarını destekleyecek önlemlerin alınması, gelecekteki bunama vakalarının azaltılmasına yardımcı olabileceğini bildirdi.

Yalnızlık, yaşlılarda bunama riskini üç kat artırıyor
Yayınlanma Tarihi: 30.10.2024 13:10:24 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:10

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Talip Asil, yalnız yaşayan yaşlı yetişkinlerde bunama görülme ihtimalinin üç katına çıktığını belirtti.

Asil, yalnızlık hissinin sadece sosyal izolasyonla değil, aynı zamanda bilişsel fonksiyonları da olumsuz etkilediğini aktararak, "Son yapılan araştırmalar, kalıcı orta yaş yalnızlığının ilerleyen yaşlarda alzaymır ve diğer demans türlerine zemin hazırladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yalnızlığın sosyal izolasyon ve depresif semptomlarla bağlantılı olduğunu kaydeden Asil, bu durumun bilişsel gerilemeyi hızlandırarak demans riskini artırdığının bilgisini paylaştı.

Asil, yalnız yaşamanın yalnızca alzaymır değil, vasküler demans gibi diğer demans türlerinin görülme sıklığını da artırdığını vurgulayarak, "Birçok çalışma, yalnızlığın önlenebilir bir bunama risk faktörü olarak kabul edilmesine neden oldu. Bu nedenle sosyal bağlantıların güçlendirilmesi, yaşlı bireylerin bilişsel sağlıklarını korumak açısından kritik bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Yalnızlıkla mücadele için toplumsal destek ve sosyal aktivitelerin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Asil, yaşlı bireylerin sosyal yaşamlarını destekleyecek önlemlerin alınması, gelecekteki bunama vakalarının azaltılmasına yardımcı olabileceğini aktardı.

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Etiketler vasküler demans bunama Biruni Üniversite Hastanesi

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