Arama

Menu
SAĞLIK

Konuşma bozukluğu inme habercisi olabilir

Uzamanlara göre dünyada en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olan inmenin, yüzde ani kayma, kol veya bacakta güçsüzlük ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirtti.

Konuşma bozukluğu inme habercisi olabilir
Yayınlanma Tarihi: 30.10.2024 13:20:58 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:20

Biruni Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, 29 Ekim Dünya İnme Günü kapsamında, inme ve inme semptomlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asil, dünyada en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olan inmenin, yüzde ani kayma, kol veya bacakta güçsüzlük ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirtti.

Bu semptomların görülmesi halinde zaman kaybedilmemesi gerektiğine dikkat çeken Asil, "İnme, ülkemizde ve dünyada önemli bir ölüm ve sakatlık nedeni" açıklamasını yaptı.

İnmenin yaş, cinsiyet, genetik ve ırk gibi faktörlere bağlı olarak gelişebileceğini ifade eden Asil, özellikle 55 yaş üzeri kişilerde inme riskinin daha yüksek olduğunu, ancak erkeklerde genç yaşlarda da görülebileceğini kaydetti.

Diyabet, hipertansiyon, obezite, yüksek kolesterol ve kalp hastalarının inme açısından riskli grupta olduğunu vurgulayan Asil, "Erken müdahale, felcin kalıcı hasar bırakmasını önleyebilir." değerlendirmesini yaptı.

Son 20 yılda inme tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Asil, şunları kaydetti:

"Damar tıkanıklığına bağlı iskemik inme, erken dönemde tedavi edilebilen bir hastalık haline geldi. Beyinde tıkanan damarlar ilaçlar ve anjiyografik yöntemlerle açılabiliyor, böylece hastanın şikayetleri kısmen ya da tamamen düzelebiliyor. Tedavide en kritik unsur zamanında müdahale."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler iskemik inme diyabet yüksek kolesterol Hipertansiyon 29 Ekim Dünya İnme Günü Talip As Biruni Üniversite Hastanesi Sağlık Bakanlığı sağlık habeleri

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN