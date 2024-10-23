Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Hakkari'de sağlık ekipleri, hayat kurtarmak için köy köy dolaşıyor
SAĞLIK

Hakkari'de sağlık ekipleri, hayat kurtarmak için köy köy dolaşıyor

Hakkari'nin Yüksekova Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, köylerde kadınlara kanserde erken tanının önemini anlatmakla kalmıyor, imkanı olmayan hastaları sağlık kuruluşuna ulaştırıyor.

Hakkari’de sağlık ekipleri, hayat kurtarmak için köy köy dolaşıyor
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2024 11:58:04 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:58

İl Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi görevlilerinin meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik başlattığı tarama çalışmaları sürüyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gürkaynak köyüne giden ekipler, kadınlara erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

Hastaneye gitme imkanı olmayan kadınları kuruma ait araçla Yüksekova Devlet Hastanesine götüren ekipler, taramalarını yaptıkları kadınları tekrar köylerine bıraktı.

KETEM'de görevli Taybet Dalman, köylerde ebelerin desteğiyle hangi köye gideceklerini belirlediklerini söyledi.

Daha sonra köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldiklerini, kontrollerini yaptıkları hastalardan imkanı olmayanları araçla hastaneye götürdüklerini belirten Dalman, şunları kaydetti:

"Hastanede mamografilerini çekiyoruz. Ardından rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını yapıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar köylerine götürüyoruz. İki haftalık bir sürenin ardından sonuçları pozitif çıkan hastalarımızı gerekli polikliniklere sevk ediyoruz. Hastalarla da iletişime geçip tedavilerini ilerletmeye çalışıyoruz. Haziran ayından bu yana rahim ağzı kanseri için 644, kalın bağırsak için 923, mamografi için de 691 test verdik. Hastaların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Sağlık personeli Beyza Bilgen Türkmen ise ulaşımın zor olduğu köylerde kanser taraması yapmanın önemli olduğunu belirterek, hastaların yanında yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Vehibe Bayrakal da "Bazı hastaların hastaneye gitme imkanı yok. Geldiler, bütün kadınları topladılar. Bazı arkadaşlarımız hastalıklara yakalanmışlar. Biz de bu yüzden tedavi olmak istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Kalın bağırsak kolon Mamografi rahim ağzı Rahim ağzı kanseri Hakkari Beyza Bilgen Türkmen Taybet Vehibe Bayrakal İl Sağlık Müdürlüğü Yüksekova Kanser Erken Teşhis Yüksekova Devlet Hastanesine

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN