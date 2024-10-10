Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Katarakt geri dönüşü olmayan görme kayıplarına neden olabilir
SAĞLIK

Katarakt geri dönüşü olmayan görme kayıplarına neden olabilir

Bayındır Söğütözü Hastanesi Göz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamer Takmaz, kataraktın zamanla ilerlediğini, geri dönüşü olmayan görme kayıplarına neden olabileceğini bildirdi.

Katarakt geri dönüşü olmayan görme kayıplarına neden olabilir
Yayınlanma Tarihi: 11.10.2024 02:00:55 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:29

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Takmaz, kataraktın en önemli nedeninin ileri yaş olduğunu ve 60 yaş üzerindeki kişilerde oldukça sık görüldüğünü belirtti.

Takmaz, "Ailede katarakt öyküsünün olması, uzun süre UV ışını maruziyeti, güneşte kalma, göz yaralanmaları veya çeşitli göz ameliyatları, üveit gibi çeşitli göz hastalıkları, uzun süre kortikosteroid kullanımı, radyasyon tedavisi, diyabet hastalığı, sigara ve alkol kullanımı katarakt oluşum riskini artırabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kataraktın zamanla ilerleyici bir seyir izleyerek geri dönüşü olmayan görme kayıplarına neden olabileceğini kaydeden Takmaz, "Bu nedenle özellikle risk faktörlerine sahip kişilerin düzenli olarak göz muayenesi yaptırması hayati önem taşıyor. Erken tanı ve tedavi ile görme kalitesi korunabilir. Gözlerde bulanıklık veya görme bozukluğu şikayeti olan kişilerin zaman kaybetmeden göz doktoruna başvurmaları, kataraktın erken aşamada tedavi edilmesini sağlayarak ameliyat sürecini kolaylaştırır ve yaşam kalitesini yükseltir." açıklamasında bulundu.

Takmaz, kataraktın sadece ameliyat ile tedavi edildiğini ve ameliyatın, bulanıklaşan doğal göz merceğinin çıkarılıp yerine yapay bir merceğin yerleştirilmesini içerdiğinin bilgisini paylaştı.

Katarakt cerrahisinin temel amacının görme kaybını düzeltmek ve görme keskinliğini geri kazandırmak olduğuna işaret eden Takmaz, şunları kaydetti:

"FAKO adıyla bilinen fakoemulsifikasyon yöntemi, günümüzde en yaygın olarak kullanılan katarakt cerrahisi tekniğidir. FAKO tekniği, cerrahi süreci daha güvenli ve hassas hale getiriyor. Bu yöntemde, gözde küçük bir kesi açılarak ultrason dalgaları ile bulanık mercek parçalanır ve vakumla dışarı çıkarılır. Yaklaşık 2 milimetre'lik bu küçük kesiden yapılması, iyileşme süresini hızlandırır, genellikle dikiş gerektirmez ve hastalar aynı gün taburcu olabilir."

Katarakt cerrahisi sırasında doğal merceğin yerine yerleştirilen yapay göz içi lensler halk arasında bilinen adıyla "akıllı lensler" hakkında da açıklamalarda bulunan Takmaz, akıllı lenslerle hastaların yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığını aktardı.

Takmaz, "Çeşitli özelliklere sahip olan bu lensler, hastaların gözlük kullanma ihtiyacını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Akıllı lensler, ayrıntılı göz muayenesi sonrasında uygun bulunan hastalara uygulanır. Sarı nokta hastalığı, glokom ve kornea hastalıkları gibi durumlar, bu lenslerin kullanımını sakıncalı hale getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Akıllı lenslerin farklı mesafelerde net görme kabiliyeti sunduğunu ve günlük aktivitelerde görme konforunu artığına değinen Takmaz, akıllı lens türünün hastanın görme ihtiyacına ve yaşam tarzına göre özel olarak seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler glokom diyabet Kornea Katarakt UV ışın kortikostero Üveit sarı nokta hastalığı Bayındır Söğütözü Hastanesi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN