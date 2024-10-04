Normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Normal Doğum Eylem Planı'nın tanıtım toplantısına katılan uzmanlar ve ebeler, normal doğumun anne ve bebekleri açısından en doğal ve sağlıklı yöntem olduğuna dikkati çekti.