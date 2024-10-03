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SAĞLIK

Cerrahpaşa'nı renkli duvarları hasta çocuklara moral oluyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları binasının rengarenk figürlerle donatılan duvarları, hasta çocuklar ve ailelerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Cerrahpaşa’nı renkli duvarları hasta çocuklara moral oluyor
Yayınlanma Tarihi: 3.10.2024 09:41:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:41

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve 70 gönüllü hekim adayının emekleri ile "Canlı Duvarlar" projesi geliştirildi. Mayıs ayında hazırlıklara başlanan proje için öğrencilerden özgün tasarımlar toplandı.

Proje kapsamında, Cerrahpaşa Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin öğrencilerinin oluşturduğu CTF Sanat ve CTF Gönüllü Hekimler topluluğu üyeleri, klinik duvarlarını kendi tasarımları, hayal kahramanları ve çizgi film karakterleri ile süsledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cerrahpaşa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler çocuklarımızın sağlığı için tüm gücümüzle çalışırken, gelecek nesillere iyi hekimler yetiştirebilmek için de büyük bir özveri gösteriyoruz. Heyecanımız ve motivasyonumuz çok yüksek. Bizimle aynı heyecanı yaşayan öğrencilerimizin gelecekte iyi birer hekim olacaklarından hiç kuşkum yok. Son derece duygulu ve böylesine iyi hekim adaylarına hocalık ettiğim için gururluyum. Hasta çocuklarımızın acılarını unuturcasına duvarlara bakarken gülümsemesi paha biçilemez. Bu duyguyu yaşatan tüm hekim adayı gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

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