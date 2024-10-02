Türk bilim insanı Sigma Xi’ye kabul edildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Oral, iç hastalıkları alanında obezite, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, karaciğer yağlaması gibi kronik hastalıklar üzerindeki çalışmalarıyla, dünyanın prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi'ye girmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oral, uluslararası bilimsel bir kuruluş tarafından davet edilmenin ve tam üye olarak kabul edilmenin kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Bu tarz kuruluşlara ülkemiz olarak daha çok üye göndermeliyiz diye düşünüyorum. Bu bizi uluslararası bilim dünyasında daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Bilimin izinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Nobel ödülü sahibi 200'den fazla bilim insanı bulunuyor

Sigma Xi, 1886'dan beri faaliyet gösteren uluslararası çapta disiplinler arası bilimsel araştırma onur topluluğu olarak dikkati çekiyor. Topluluğa kabul edilen bilim insanları arasında Albert Einstein, Enrico Fermi, Richard Feynman ve Jennifer Doudna gibi Nobel ödülü sahibi 200'den fazla bilim insanı da bulunuyor.

Sigma Xi, bilim ve teknoloji alanlarında öncü çalışmalar yapan dünya genelinden 60 binden fazla üyeye sahip. Sigma Xi üyeliği için gereken kriterler arasında, araştırmacıların etki değeri yüksek dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makaleye sahip olmaları ve bu makalelerin geniş çapta referans gösterilmesi yer alıyor. Üyelik daveti Sigma Xi bilimsel kurulunun önerisiyle ya da iki üyenin aday olarak öneride bulunmasıyla gerçekleşiyor.