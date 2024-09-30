Dengeli beslenme ve kalp sağlığı

- Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Diyetisyen Yağmur Satıroğlu: - "Sağlıklı bir yaşam için tüm besin grupları dengeli bir şekilde alınmalıdır ancak özellikle bazı besinler kalp sağlığını destekleyici etkiye sahiptir"

Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenmenin kalp sağlığı üzerinde hayati etkilere sahip olduğunu bildirdi.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, kalp hastalıkları, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de en yaygın sağlık sorunları arasında yer alırken kalp sağlığını korumada beslenme büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, aşırı şeker ve işlenmiş gıda tüketiminin kalp hastalıkları riskini artırabildiğini ve bu nedenle doğal gıdalara, yüksek lif içeren tahıllara ve Omega-3 yönünden zengin besinlere yönelmek gerektiğini belirtti.

Satıroğlu, "Kalp sağlığı, genel vücut sağlığının en kritik noktalarından biri. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme kalp sağlığı üzerinde hayati etkilere sahip. Kalp sağlığını korumak için öncelikle dengeli ve çeşitli bir beslenme planı oluşturmalıyız. Bu beslenme planı sadece kalp sağlığını desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda genel sağlık durumunu da iyileştirir. Sağlıklı bir yaşam için tüm besin grupları dengeli bir şekilde alınmalıdır ancak özellikle bazı besinler kalp sağlığını destekleyici etkiye sahiptir." ifadelerini kullandı.

- Trans yağlardan, aşırı tuz ve şeker tüketiminden kaçınılmalı

Balık, ceviz ve keten tohumu gibi Omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar tüketmenin kalp sağlığını desteklediği aktaran Satıroğlu, tam tahılların, sebzelerin ve meyvelerin ise lif açısından zengin oldukları bilgisini paylaştı.

Satıroğlu, "Lif, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Günlük tuz alımını azaltmak, yüksek tansiyon riskini düşürmek için kritik öneme sahiptir. Öte yandan aşırı şeker ve işlenmiş gıda tüketimi de kalp hastalıkları riskini artırabilir. Doğal gıdalara yönelmek en iyisidir. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih etmek, kalp sağlığı için faydalıdır. Trans yağlardan ise kesinlikle kaçınılmalıdır." açıklamalarında bulundu.

Düzenli fiziksel aktivitenin kalp kasını güçlendirdiği ve kan dolaşımını artırdığına değinen Satıroğlu, şunları kaydetti:

"Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak, kalp sağlığını korumak için önerilen bir hedeftir. Ayrıca yeterli su tüketmek, vücudun dengesini sağlamak ve toksinlerin atılmasına yardımcı olmak açısından son derece önemlidir. Bu nedenle kalp sağlığınızı korumak için sadece beslenme alışkanlıklarınızı değil, günlük yaşam tarzınızı da gözden geçirmelisiniz. Unutmayın ki sağlıklı bir yaşam, hem bedensel hem de zihinsel sağlığı kapsar."