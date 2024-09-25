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SAĞLIK

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 433'e yükseldi

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 433'e yükseldiği bildirildi.

Sudan’daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 433’e yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 25.09.2024 08:49:24 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:53

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam kolera vaka sayısının 13 bin 922'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısının 433'e yükseldiği ifade edildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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