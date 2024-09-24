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SAĞLIK

Araştırmaya göre, depresyon genç ve yetişkin beyinleri farklı etkiliyor

ABD, Çin, İngiltere ve Avustralya'dan araştırmacılar, depresyonun genç ve yetişkinlerin beyinlerinde farklı etkilere sahip olduğunu tespit etti.

Araştırmaya göre, depresyon genç ve yetişkin beyinleri farklı etkiliyor
Yayınlanma Tarihi: 24.09.2024 16:40:29 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:40

Bulguları "Nature Mental Health" dergisinde yayınlanan araştırmada, ABD, Çin, İngiltere ve Avustralya'dan bilim insanları, yaşları 12-25 arasında değişen 440'ı depresif bozukluk tanısı konmuş 810 kişinin beynini inceledi.

Araştırmacılar, depresyon tanısı konanların beyin taramalarını, kalan 370 sağlıklı kişinin beyinleriyle karşılaştırdı.

Depresyon tanısı konan gençlerin beyin bölgelerinin birbirleriyle iletişiminde bazı aksamalar yaşandığını belirten araştırmacılar, bu aksamaların yetişkinlerde gözlemlenenlerden farklı olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar ayrıca, bu farklılıkların boyutu sayesinde kişinin depresyon düzeyinin tahmin edilebileceğini aktardı.

- Depresyon tedavisinde gençlerde ve yetişkinlerde farklılık

Depresyon tedavisinde kullanılan transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) prosedürünün yetişkin hastaların beyinlerindeki aksamaların nerelerde olduğunun bilinmesi nedeniyle yaygın tedavi yöntemi olarak kullanıldığını belirten araştırmacılar, bu durumun gençlerde böyle olmadığını kaydetti.

Araştırmacılar, bu araştırmanın depresyon tanısı konan gençlerin beyinlerindeki aksamaları tespit etmede yardımcı olduğunu aktardı.

Araştırmanın yazarlarından Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden Prof. Dr. Andrew Zalesky, "Yetişkinlerde gördüğümüz bağlantı bozukluklarıyla bir miktar örtüşme olsa da yalnızca depresyonlu gençlerde gördüğümüz benzersiz devre bozuklukları da var." değerlendirmesini yaptı.

Profesör Zalesky, TMS gibi depresyon tedavisinde kullanılan beyin stimülasyonu yöntemlerinin gençlerin tedavisinde yaygın kullanıma geçmesi için bunların etkinliğini ve güvenliğini test edecek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Etiketler Melbourne Üniversitesi ABD Avustralya Çin İngiltere

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