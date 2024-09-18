Güven Hastanesi’nden Karpal Tünel Sendromu’na ilişkin değerlendirme

- Güven Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Erdi Özdemir: - "Bu tip rahatsızlıklar, tedavi edilmediğinde kalıcı hasarlara yol açabilir"

Güven Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Erdi Özdemir, bilgisayar kullanımına bağlı olarak yaygınlaşan Karpal Tünel Sendromu'nun (Mouse Hastalığı) tehlikelerine dikkati çekti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Erdi Özdemir, teknolojinin sunduğu olanakların hayatı kolaylaştırsa da sağlığı tehdit eden ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini belirtti.

Özdemir, günlük hayatta bilgisayar kullanımının artışıyla birlikte, Karpal Tünel Sendromu'nun ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini aktararak, "Özellikle bilgisayar başında uzun saatler geçiren bireylerde risk oranı ciddi boyutlara ulaşıyor. El bileğindeki sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık, ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. İş hayatındaki bireyler için bu sessiz tehlike, ilerleyen süreçte iş gücü kaybına bile neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Karpal Tünel Sendromu'nun özellikle ofis çalışanlarını tehdit ettiğini vurgulayan Özdemir, "Ofis ortamlarında bilgisayar kullanımına bağlı olarak bu hastalığa yakalanma riski yüzde 75'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca kadınlar, erkeklere oranla 3 kat daha fazla risk altındadır. Kadınların anatomik yapılarının bu riski artırdığına dair bulgular mevcut." açıklamasında bulundu.

Özdemir, "Eğer elinizde karıncalanma, gece uykudan uyandıran ağrılar yaşıyorsanız, derhal bir uzmana başvurmanız gerekir. Bu tip rahatsızlıklar, tedavi edilmediğinde kalıcı hasarlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Karpal Tünel Sendromu'nun önlenebileceğini aktaran Özdemir, "Ergonomik çalışma alanları oluşturmak, düzenli mola vermek ve bilek egzersizleri yapmak, bu rahatsızlığın önüne geçmek için etkili yöntemlerdir." bilgisini paylaştı.

Özdemir, Karpal Tünel Sendromu'nun tedavi süreçleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Hafif vakalarda ergonomik değişiklikler ve ilaç tedavisi ile sorunlar çözülebilir. Ancak ileri düzey vakalarda cerrahi müdahaleye başvurmak gerekebilir. Cerrahi müdahalelerin yüzde 90 oranında başarılı olduğu görülmüştür. Ancak erken teşhis çok önemlidir. Geç kalmadan tedaviye başvurmak, uzun vadede çok daha rahat bir yaşam kalitesine kavuşmanızı sağlar. Sağlığınız en değerli varlığınızdır. Bilgisayar başında uzun saatler geçiriyorsanız ve yukarıda belirtilen semptomları yaşıyorsanız, geç kalmadan uzman bir hekime başvurun."