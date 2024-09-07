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SAĞLIK

Gazze'nin güney bölgelerinde dün 160 binin üzerinde çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM), dün Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinde başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının ilk gününde 160 binden fazla çocuğa aşı yapıldığını duyurdu.

Gazze’nin güney bölgelerinde dün 160 binin üzerinde çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı
Yayınlanma Tarihi: 7.09.2024 11:55:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:55

Birleşmiş Milletler (BM), dün Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinde başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının ilk gününde 160 binden fazla çocuğa aşı yapıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 25 yıl sonra ilk defa çocuk felci vakasının tespit edildiği Gazze'de aşılama kampanyalarının sürdüğü bildirildi.

Binlerce Filistinli ailenin UNRWA ekiplerince yapılan aşılar için sağlık tesislerine gittiği belirtilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinde dün başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının ilk gününde 160 binin üzerinde çocuğa aşı yapıldı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Gazze'nin güney bölgelerinde dün başlatılan aşılama kampanyasının bugün de "mümkün olduğunca çok sayıda çocuğun aşılamasıyla" devam edeceği aktarıldı.

- Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

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