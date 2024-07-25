Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ASELSAN Sivas arasında işbirliği protokolü imzalandı

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinde kritik öneme sahip optik üretim kabiliyetlerinin millileştirilmesi ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi için SBTÜ ile ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ arasında işbirliği yapıldı.

ASELSAN Sivas Genel Müdürü İhsan Özsoy, stratejik işbirliğinin savunma sanayisinin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayacağını, ilerleyen dönemlerde hem akademik hem de endüstriyel alanda somut ve sürdürülebilir başarılar getireceğine inandıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul da uzun süredir ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ ile çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birbirimize destek olacak ve eksiklikleri kapatacak planlamalar yaptık. Birkaç ay önce Optik Tasarım ve İnce Film Merkezi'mizi faaliyete almamızla güzel çalışmalar da başladı. Sürecin bu kadar hızlı ilerlemesinde ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ'nin de desteği çok büyüktü. Ancak malum olduğu üzere bu işlerin hepsi finans kaynağı gerektiriyor. Muzaffer Gezgin ve Ruhi Hergüner, mensubu bulundukları vakıfları aracılığıyla bu merkezin kurulumu için çok ciddi bir finans sağladılar, ellerini taşın altına koydular. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah böyle daha nice güzel çalışmalara hep birlikte adım atmayı temenni ediyorum."

İmza töreninde ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım ve SBTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Genel Müdürü Ozan Ercan da hazır bulundu.