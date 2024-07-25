Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ASELSAN Sivas arasında işbirliği protokolü imzalandı
SAĞLIK

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ASELSAN Sivas arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ASELSAN Sivas arasında işbirliği protokolü imzalandı
Yayınlanma Tarihi: 25.7.2024 10:34:51 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:34

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinde kritik öneme sahip optik üretim kabiliyetlerinin millileştirilmesi ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi için SBTÜ ile ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ arasında işbirliği yapıldı.

ASELSAN Sivas Genel Müdürü İhsan Özsoy, stratejik işbirliğinin savunma sanayisinin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayacağını, ilerleyen dönemlerde hem akademik hem de endüstriyel alanda somut ve sürdürülebilir başarılar getireceğine inandıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul da uzun süredir ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ ile çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Birbirimize destek olacak ve eksiklikleri kapatacak planlamalar yaptık. Birkaç ay önce Optik Tasarım ve İnce Film Merkezi'mizi faaliyete almamızla güzel çalışmalar da başladı. Sürecin bu kadar hızlı ilerlemesinde ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ'nin de desteği çok büyüktü. Ancak malum olduğu üzere bu işlerin hepsi finans kaynağı gerektiriyor. Muzaffer Gezgin ve Ruhi Hergüner, mensubu bulundukları vakıfları aracılığıyla bu merkezin kurulumu için çok ciddi bir finans sağladılar, ellerini taşın altına koydular. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah böyle daha nice güzel çalışmalara hep birlikte adım atmayı temenni ediyorum."

İmza töreninde ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım ve SBTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Genel Müdürü Ozan Ercan da hazır bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler optik İhsan Özsoy ASELSAN Sivas Mehmet Kul ASELSAN Sivas Hassas Optik AŞ SBTÜ Teknoloji Transfer Ofisi ( Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN