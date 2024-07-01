Yazın akciğer embolisi ve kalp krizi riskine karşı sıvı tüketiminin artırılması öneriliyor

- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı: - "Yazın kalp krizinden öldü sanılan kişilerin pek çoğu akciğer embolisinden kaybedilmektedir. Yazın bacak toplardamarlarında kanın göllenmesi ve sıvı kaybı ciddi pıhtılaşmaya ve akciğere emboli atmasına neden oluyor" - "Ciddi sigara tüketimi olan gençlerde sıcak havada kalp krizi riski son derece artıyor. Onun için mümkün olduğunca yazın sigara tüketimini azaltıp, su tüketimini artırmaları gerekiyor"