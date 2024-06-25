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SAĞLIK

Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Cafarani İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ed-Durc sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Hani el-Cafarani'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Cafarani İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Yayınlanma Tarihi: 25.6.2024 08:30:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 08:30

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki ed-Durc kliniğini hedef alması sonucu Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Cafarani'nin şehadetini üzüntüyle duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cafarani'nin hayattayken çalışma arkadaşlarıyla birlikte hiç tereddüt etmeden gece gündüz bombaların altında ölü ve yaralıların tahliyesi için büyük çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte, bugüne kadar 500 sağlık personelinin sistematik olarak hedef alınarak doğrudan öldürülmesine ve 310'dan fazla sağlık personelinin ağır ve insanlık dışı koşullarda alıkonmasına rağmen insani ve tıbbi görevini sürdürme kararlılığını teyit ediyor."

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırganlığını durdurma, sağlık sistemini ve personelini koruma ve İsrail'in Gazze halkına karşı işlediği soykırım suçlarından yargılama çağrısını yinelendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Etiketler Gazze Şeridi Gazze Ambulans Gazze İsrail

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