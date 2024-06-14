Bayram tatilinde sıcak çarpması için uyarı

- Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü 'nde Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu: - "Sıcak hava dalgaları, özellikle astımı veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişiler için solunum problemlerini kötüleştirebilir"

Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, bayram tatilinin aşırı sıcak yaz günlerine denk gelmesi, tatilciler için sıcak çarpması riskini artırdığını belirterek, bilinç bulanıklığı, hızlı nabız ve bilinç kaybı gibi belirtilerle kendini gösteren sıcak çarpması, acil tıbbi müdahale gerektirdiğini ve derhal tedavi edilmezse ölümcül olabildiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keklikoğlu, iklim değişikliği hızlandıkça, sıcak hava dalgalarının daha sık ve yoğun hale geldiğini belirtti.

Aşırı hava olayları sırasında sağlığı korumanın önemine vurgu yaparak, sıcak hava dalgalarının sağlık üzerindeki etkilerini anlamanın ve önleyici tedbirler almanın hayat kurtarabileceğini ifade eden Keklikoğlu, "Dehidrasyon, vücudun aldığından daha fazla sıvı kaybettiğinde ortaya çıkan sessiz bir tehdit. Sıcak hava dalgaları sırasında terlemenin artmasıyla bu risk daha da yükseliyor. Dehidrasyon belirtileri arasında ağız kuruluğu, baş dönmesi ve koyu renkli idrarın bulunuyor. Şiddetli dehidrasyon, böbrek taşları ve idrar yolu enfeksiyonları gibi komplikasyonlara yol açabilir." bilgisini paylaştı.

Keklikoğlu, sıcak çarpmasının vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla meydana gelen yaşamı tehdit eden bir durum olduğunu hatırlatarak, belirtiler arasında bilinç bulanıklığı, hızlı nabız ve bilinç kaybı yer aldığını, sıcak çarpması acil tıbbi müdahale gerektirdiğini ve derhal tedavi edilmezse ölümcül olabileceğine dikkati çekti.

- "Güneş yanığı cilt kanseri riskini artırır"

Solunum sorunlarının da sıcak hava dalgaları sırasında artabileceğine işaret eden Keklikoğlu, şunları kaydetti:

"Sıcak hava dalgaları, özellikle astımı veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişiler için solunum problemlerini kötüleştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve artan hava kirliliği astım ataklarını ve diğer solunum sorunlarını tetikleyebilir. Savunmasız popülasyonlar, sıcak hava dalgaları sırasında ekstra önlemler almalıdır. Isıya uzun süre maruz kalmak, döküntü ve güneş yanığı gibi çeşitli cilt sorunlarına neden olabilir. Cilt döküntüsü, genellikle terin biriktiği bölgelerde kırmızı sivilce kümeleri veya küçük kabarcıklar olarak ortaya çıkar. Güneş yanığı cilt kanseri riskini artırır ve cilt yaşlanmasını hızlandırır."

Keklikoğlu, sıcak hava dalgası sırasında herkesin risk altında olduğunu, ancak bazı grupların daha savunmasız olduğunun altını çizerek, çocukların sıcağa karşı özellikle hassas olduğunu anımsattı.

Çocukların bol sıvı içmelerini, güneş kremi kullanmalarını ve gölgede mola vermelerini sağlamanın önemine değinen Keklikoğlu, yaşlı bireylerin de vücut ısısını düzenleme yeteneklerinin azalmış olabileceğini, günün en sıcak saatlerinde içeride kalmalarını ve serinlemek için vantilatör veya klima kullanmalarını önerdi.

Keklikoğlu, önleyici tedbirlerin önemine dikkati çekerek şu tavsiyelerde bulundu:

"Susuz kalmamak için susamış olmasanız bile bol su için, alkol ve kafeinli içeceklerden kaçının, serinlemek için vantilatör, klima kullanmak veya serin duşlar almak faydalı olacaktır. Bol ve açık renkli giysiler giyinin."

Uyarı belirtilerini tanımanın da önemine değinen Keklikoğlu, baş dönmesi, mide bulantısı ve aşırı terleme gibi semptomların farkında olunması gerektiğini ve sıcak çarpması belirtileri varsa tıbbi yardım alınması gerektiğini anlattı.