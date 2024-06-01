Küçük kesiyle yapılan robotik cerrahi kalp ameliyatlarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın, kalp ameliyatlarında göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle yapılan robotik cerrahi sayesinde hastaların operasyon sonrası hızla iyileştiğini, kan kaybının ve yoğun bakım yatış süresinin azaldığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, robotik cerrahiyle çok sayıda branşta başarılı ameliyatlar yapılıyor.

Robotik cerrahi, operasyon gerektiren kalp ve damar hastalıklarında da kullanılıyor.

Bu yöntemin kullanıldığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise 2013'ten bu yana 1128 kalp ameliyatı robotik cerrahiyle gerçekleştirildi.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ertürk, robotik cerrahiyle kalp ameliyatı için Türkiye'den ve dünyanın pek çok ülkesinden kendilerine başvuru geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Ertürk, bu kapsamda hastanenin tüm Türkiye'ye hatta dünyaya da hizmet verdiğini, sağlık turizmi hastalarının da olduğunu ve uzun yıllardır sağlık turizmi yaptıklarını ifade etti.

Dünyada ve Avrupa'da vaka sayısı ile önde olduklarını belirten Ertürk, "Hastanemizde yaklaşık 2 bine yakın hasta robotik cerrahiyle ameliyat edildi. Bunun 1128'i kalp ameliyatları. Burada diğer branşlarda ameliyatlar da yapabiliyoruz. Kalp damar cerrahisi dışındaki diğer ameliyatları devlet hastanelerinden gelen misafir hocalarımız yapıyor." bilgisini paylaştı.

- Hastalar ameliyat izini ömür boyu taşımak zorunda kalmıyor

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın, "bypass", "kalp kapak ameliyatı ya da kalp kapak tamiri", "kalpteki deliklerin kapatılması" ve "kitlelerin çıkarılması" şeklindeki kalp cerrahisinin büyük bölümünü oluşturan ameliyatların robotik cerrahiyle gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, bu ameliyatın en büyük avantajının göğüs kafesi açılmadan yapılması olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Bu ameliyatta herhangi bir kesi izi kalmıyor. Çok küçük kesilerden yaptığımız için hastalar bunun izini ömrü boyu taşımak zorunda kalmıyor. Hastaların psikolojik açıdan daha rahat edebileceği bir ameliyat oluyor. Açık kalp ameliyatlarında, 'sternum' dediğimiz, göğsün tam önünde, halk arasında ise 'iman tahtası' denilen kemiği açmak zorunda kalıyoruz. Bu kemiğin boyu 20-30 santimetre arasında. Robotik cerrahi ile ameliyat yapıldığında 20-30 santimlik bu kesi yerine sadece 4 santimlik bir kesi oluyor. Dolayısıyla hastada görüntü itibarıyla ciddi fark yaratıyor."

Ameliyatın küçük kesi ile yapılmasının hastanın iyileşmesini hızlandırdığına dikkati çeken Aydın, "Bizim için en önemli belirleyici faktörler; hastanın ameliyat sonrası performansına hızlıca kavuşması, kan kaybının dolayısıyla da yoğun bakım yatış süresinin azalması. Tabii bunun yanı sıra kozmetiğin de iyi olması ekstra bir fayda." ifadelerini kullandı.

- İyileşme açık ameliyatta 2 ay, robotik cerrahide birkaç hafta

Prof. Dr. Aydın, açık ameliyat yapılan hastalarda iyileşmenin yaklaşık 2 ayda olduğunu robotik cerrahide ise bu sürenin birkaç hafta sürdüğünü kaydetti.

Hastaların bu durumdan memnun kaldığını, günlük hayatlarına çok kısa sürede döndüklerini aktaran Aydın, robotik cerrahi yapılan hastaların bu konuda kendilerine, "Ameliyattan sonra hiç ağrı yaşamadım. Korse hiç takmadım." gibi olumlu dönüşler yaptıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Aydın robotik cerrahiyle ameliyat olacak hastalar için çeşitli kriterler olduğuna dikkati çekerek, "Hastanın robotik kalp cerrahisine uygun olup olmadığı kararını hastalığına ve vücut fonksiyonlarına göre veriyoruz. Eğer bu konuda tam bir fikir birliği sağlamışsak, uygun görüyorsak robotik kalp cerrahisi gerçekleştiriyoruz." dedi.